Modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to przede wszystkim neutralne, ziemiste barwy. Dlatego wszelkiego rodzaju brązy i beże będą hitem w tym okresie. W związku z tym modne buty na jesień 2025 to nie określony fason, ale barwa. W trendach wciąż pozostają baleriny Mary Jane w tej wersji. Szczególnie warto też zwrócić uwagę na modele takich butów, które mają beżowy odcień. Są bowiem przepiękne i pasują niemal do wszystkiego. Zobacz, jakie są najmodniejsze Mary Jane na jesień 2025 i gdzie je kupić.

Najmodniejsze Mary Jane na jesień 2025

Panterkowe Mary Jane to prawdziwy hit jesieni 2025, ale jeśli wolisz bezpieczniejszy, bardziej stonowany model, również znajdzie się dla ciebie coś wspaniałego. Okazuje się bowiem, że nie ma elegantszego modelu niż beżowy. Baleriny Mary Jane w tym kolorze to absolutny hit, który już pokochały it-girls.

Jesienią wszystkie będziemy chciały nosić beżowe Mary Jane. Warto zatem już teraz dowiedzieć się, gdzie je kupić - zwłaszcza że znaczna część modeli właśnie jest objęta promocją w ramach wyprzedaży i można ją kupić znacznie taniej.

Najmodniejsze Mary Jane na ten sezon są dostępne w sieciówkach

Wybrałam 3 najmodniejsze baleriny Mary Jane w beżowym kolorze, które są dostępne w popularnych sieciówkach. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?

Beżowe baleriny Mary Jane z Reserved - 169,99 zł

W Reserved znajdziemy zamszowe baleriny w kolorze czarnym. To gładki, leciutki model z zaokrąglonym noskiem i klasycznym paskiem. Świetnie sprawdzi się zarówno do sukienek, jak i do jeansów czy garnituru.

Beżowe baleriny Mary Jane za 169,99 zł z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Beżowe baleriny Mary Jane z CCC - 119,99 zł

W CCC znajdziemy bardziej nietypowy model tego typu butów. Te beżowe baleriny Mary Jane są nieco przecierane, dzięki czemu świetnie będą pasować do sportowych stylizacji, a szczególnie do jeansów. To też dobra para, aby dopasować ją jesienią do trencza.

Beżowe baleriny Mary Jane za 119,99 zł z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Beżowe baleriny Mary Jane z Born2be.pl - 54,99 zł

Na koniec najtańszy, ale też najpiękniejszy moim zdaniem model. To bowiem czysta klasyka w najlepszym wydaniu. Są lekkie, proste, nieprzekombinowane i pasują do wszystkiego. Idealnie sprawdzą się każdego dnia i do każdej stylizacji.

Beżowe baleriny Mary Jane za 54,99 zł z Born2be.pl, Fot. materiały promocyjne. born2be.pl

Beżowe baleriny Mary Jane - inspiracje

Już wiesz, gdzie kupić najmodniejsze Mary Jane na jesień, a z czym je zestawić, żeby stworzyć hitową stylizację tego sezonu? Znalazłam 5 inspiracji na stylizowanie tego typu balerin w kolejnym sezonie. Zobacz, który z tych looków podoba ci się najbardziej.