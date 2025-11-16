Teraz modne i cieplutkie śniegowce marki DeeZee kupisz w CCC za jedyne 99,99 zł! To aż 50% taniej w porównaniu do ich pierwotnej ceny – 199,99 zł. Taka okazja nie zdarza się często, a siarczyste mrozy już za rogiem. Te botki to nie tylko sposób na ciepło, ale także stylowy dodatek do każdej zimowej stylizacji.

Zimowe miesiące wymagają odpowiedniego obuwia, które poradzi sobie z chłodem i śniegiem. Model Lorraine od marki DeeZee to ocieplane śniegowce w klasycznym, czarnym kolorze, które bez trudu wkomponujesz w każdą codzienną stylizację. Jeśli szukasz ciepłych, wygodnych i modnych butów na zimę – właśnie je znalazłaś!

Śniegowce - Fot. ccc.pl

Botki DeeZee z CCC – co musisz o nich wiedzieć?

Model DeeZee Lorraine to damskie botki zimowe stworzone z myślą o maksymalnym komforcie podczas mroźnych dni. Buty są wykonane z materiału włókienniczego, a ich wnętrze wyściełane jest ocieplającym materiałem tekstylnym. Wkładka także wykonana została z tkaniny, co dodatkowo potęguje uczucie ciepła.

Buty posiadają okrągły nosek oraz klasyczne sznurowanie, które pozwala dobrze dopasować je do stopy. Gruba podeszwa o wysokości 4,5 cm skutecznie izoluje od zimnego podłoża. Ich całkowita wysokość to 21 cm, a obwód w kostce wynosi 35 cm. Botki mają standardową szerokość, co czyni je uniwersalnym wyborem dla większości kobiet.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na śniegowce z CCC?

Przede wszystkim – cena. Botki DeeZee Lorraine dostępne są w sklepie internetowym CCC za 99,99 zł, co oznacza aż 50% rabatu względem ceny regularnej wynoszącej 199,99 zł. Taka przecena to świetna okazja, by zaopatrzyć się w stylowe buty na zimę bez nadwyrężania domowego budżetu.

Po drugie – komfort. Dzięki ociepleniu wnętrza oraz solidnej, grubej podeszwie, botki świetnie sprawdzą się w trudnych warunkach pogodowych. Idealne do codziennego noszenia, gwarantują wygodę i ciepło nawet przy niskich temperaturach.

Po trzecie – uniwersalność. Czarne botki DeeZee pasują do wielu stylizacji – zarówno casualowych, jak i bardziej eleganckich. To śniegowce, które wpisują się w aktualne trendy i świetnie prezentują się na nodze.

Z czym nosić śniegowce z CCC?

Dzięki klasycznej czerni i minimalistycznemu fasonowi, śniegowce marki DeeZee możesz łatwo dopasować do większości zimowych outfitów. Noś je z jeansami skinny i wełnianym płaszczem lub legginsami i oversize’owym swetrem. Świetnie komponują się również z puchowymi kurtkami i casualowymi parkami.

Botki casualowe na zimę, takie jak model Lorraine, idealnie sprawdzą się także w zestawieniu z dzianinowymi sukienkami i grubymi rajstopami. Możesz do nich dobrać również wełnianą czapkę i szalik, tworząc kompletny i funkcjonalny zestaw na zimne dni.

