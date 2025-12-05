Pikowana kurtka z Zary pojawiła się właśnie w nowej kolekcji na sezon zimowy 2025/26 i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród klientów. Nowoczesny projekt, wykonany z myślą o potrzebach fanek miejskich stylizacji, łączy funkcjonalność z modnym wyglądem. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej tkaniny hydrofobowej model ten oferuje ochronę przed lekkim deszczem oraz zimnem, nie rezygnując przy tym z atrakcyjnego fasonu.

Pikowana kurtka z Zary to nieprzemakalny hit

Pikowana kurtka z Zary to bez wątpienia jeden z najbardziej pożądanych elementów garderoby na zimę 2025/26. Model zaprojektowany został z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie. Fason kurtki obejmuje wysoki kołnierz, który skutecznie chroni szyję przed wiatrem. Kaptur wyposażono w troczki umożliwiające regulację szerokości, dzięki czemu można go idealnie dopasować do głowy i warunków pogodowych.

Długi rękaw zapewnia ciepło, a dodatkowe troczki w pasie pozwalają na indywidualne dopasowanie kurtki do sylwetki, co poprawia zarówno komfort, jak i wygląd. Po bokach umieszczono funkcjonalne kieszenie z lamówkami, które nie tylko stanowią ciekawy akcent stylistyczny, ale też są praktyczne — idealne do przechowywania rękawiczek czy telefonu. Zapięcie na suwak ułatwia zakładanie i zdejmowanie kurtki oraz chroni przed utratą ciepła.

Tkanina hydrofobowa, z której wykonana jest kurtka, to kluczowy element odpowiadający za jej odporność na zimowe warunki. Materiał odpycha wodę, co pomaga uniknąć zamoczenia w trakcie krótkiej ekspozycji na lekki deszcz lub śnieg. To sprawia, że pikowana kurtka Zara doskonale sprawdza się w miejskiej przestrzeni, gdzie pogoda potrafi zaskoczyć.

Pikowana kurtka z Zary, fot. mat. prasowe

Stylizacje z pikowaną kurtką na zimę 2025/26

Stylizacja pikowanej kurtki z Zary nie sprawi trudności, ponieważ jej uniwersalny design doskonale wpasowuje się w różne outfity. Aby stworzyć idealny miejski winter look, warto zestawić ją z klasycznymi jeansami typu straight leg w ciemnym odcieniu. Do tego świetnie pasuje oversizowy sweter z golfem, który nie tylko ogrzewa, ale również dodaje elegancji.

Na głowę warto założyć czapkę beanie w neutralnym kolorze, a całość dopełnić grubym, długim szalem owiniętym kilkukrotnie wokół szyi. Dla zwiększenia funkcjonalności i ochrony przed zimnem idealnie sprawdzą się skórzane rękawiczki oraz buty z grubą podeszwą. Stylizację można uzupełnić dużą, pikowaną torbą typu shopper, która zmieści wszystkie niezbędne zimą akcesoria.

Dla osób preferujących bardziej sportowy look kurtka z Zary doskonale skomponuje się z legginsami ocieplanymi od środka oraz wysokimi sneakersami lub śniegowcami. Można też dodać plecak w minimalistycznym stylu i wełnianą opaskę na uszy. Ten model kurtki dzięki swojej funkcjonalności i modnemu wyglądowi z łatwością dopasuje się do różnych okazji — zarówno do codziennego wyjścia do pracy, jak i weekendowego spaceru po mieście.

W sezonie zimowym 2025/26 pikowana kurtka Zara stanowi doskonałą inwestycję — łączy stylowy wygląd z praktycznymi rozwiązaniami, które ułatwiają życie podczas nieprzyjaznej aury. Wygoda, estetyka i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że ten model błyskawicznie zyskuje status zimowego must-have.

