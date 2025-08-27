Trendy jesień-zima 2025/2026 pełne są niespodziewanych powrotów. Wiemy już, że baskinka to wielki hit jesieni 2025 oraz skórzane płaszcza wracają do łask. Również kamizelki na dobre powróciły do trendów i rozgościły się na dobre. Tweedowe i wełniane podbiły Kopenhagę. Okazuje się, że Amerykanki uwielbiają inny trend. Ich zdaniem to skórzana kamizelka to hit jesieni 2025. Tylko zobacz, jak stylizować ten model, aby stworzyć modny i szykowny outfit.

Skórzana kamizelka to hit jesieni 2025

Nie tak dawno temu pisałyśmy, że tweedowa kamizelka to hit jesieni 2025. Wszystko za sprawą garsonek w stylu Chanel, które będą królować w tym sezonie. Podczas Copenhagen Fashion Week mogliśmy z kolei podziwiać wełniane kamizelki, które już pojawiają się w sklepach, czekając na nasz ruch. Nie warto jednak zapominać o jeszcze jednym modelu. Skórzana kamizelka to bowiem hit jesieni 2025, który podbija amerykańskie ulice.

Mieszkanki Nowego Jorku chętnie stawiają na skórzaną kamizelkę jako dodatek do swojej stylizacji, a w zasadzie jej uzupełnienie. Takie okrycie doskonale sprawdzi się w ciepłe jesienne dni, gdy będziemy chciały nadać swojej stylizacji pazura.

Amerykanki pokochały skórzane kamizelki

Podczas New York Fashion Week trudno było przejść obojętnie obok nich. Skórzane kamizelki - krótkie, długie, bardziej wycięte lub zabudowane w motocyklowym stylu. Można je nosić w połączeniu z jeansami, ale też tworząc skin total look.

Skórzana kamizelka w tym sezonie może być oczywiście klasyczna w czarnym kolorze. Pożądana jednak jest też ta brązowa, w nieco bardziej PRL-owskim klimacie. Być może wasi rodzice lub dziadkowie wciąż mają taki model w swoim szafie. Czas go odkurzyć i stworzyć najmodniejszy look na jesień 2025 w iście amerykańskim stylu.

Jak nosić skórzaną kamizelkę? TOP 5 inspiracji

Skórzana kamizelka nie jest "łatwym" elementem garderoby. Trzeba się dobrze zastanowić nad tym, jak ją stylizować, aby stworzyć modny look, ale jednocześnie nie wyglądać kiczowato. Znalazłam 5 inspiracji na outfity ze skórzaną marynarką. Zobacz, który z nich podoba ci się najbardziej i śmiało na niego postaw.