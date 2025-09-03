Jesienią i zimą 2025/2026 będziemy świadkami powrotu wielu trendów. Szczególnie tych, które od jakiegoś czasu nie były obecne na wybiegach. Wiemy już, że baskinka wraca w wielkim stylu. Warto również zwrócić uwagę na materiały, które będą hitem w tym sezonie. Jesienią hitem będzie wełniana kamizelka, ale jeśli chodzi o stylizacje do pracy, musi ustąpić miejsca królowej biurowych outfitów - garsonce. Najlepiej w wersji tweedowej. Garsonki wracają do łask jesienią 2025 w wielkim stylu. Zobacz, jak je nosić, aby zadać szyku - nie tylko w biurze.

Historia garsonek: od Chanel, przez PRL, aż do dziś

Garsonka to ponadczasowa stylizacja, która do dziś cieszy się dużą popularnością, choć jest obecna w świecie mody od wieku. Po raz pierwszy świat usłyszał o niej bowiem w latach 20. XX wieku za sprawą Coco Chanel. Projektantka wprowadziła wówczas do kolekcji swojego domu mody dwuczęściowy kostium dla pań, który miał naśladować męski garnitur. Również francuska nazwa takiego stroju, garçon, oznaczała chłopca lub kelnera, co sugerowało o jej męskim pochodzeniu.

Taki strój miał sprawić, że kobiety będą traktowane na równi z mężczyznami. Jego celem było usamodzielnienie się pań i emancypacja. Na początku na garsonkę składała się prosta, krótka marynarka oraz ołówkowa spódniczka. Coco Chanel łączyła swój strój z klasyczną koszulą oraz kapeluszem z dużym rondem. I tak zapoczątkowała modę na najbardziej klasyczny strój biznesowy kobiet.

Coco Chanel w garsonce, Fot. AKG Images, East News

Garsonka Coco Chanel błyskawicznie stała się inspiracją dla innych projektantów. W latach 30. i 50. do swoich kolekcji wprowadził ją m.in. Dior, eksperymentując z krojami i materiałami, aby stworzyć oryginalną wersję w charakterystycznym dla siebie stylu New Look. Później ten rodzaj garderoby ewoluował jeszcze bardziej, a w Polsce do łask na dobre powrócił w PRL-u.

W okresie powojennym, a także w PRL-u garsonki stały się swoistym manifestem i numerem jeden, jeśli chodzi o biznesowy strój pań. Jeszcze bardziej miały podkreślać indywidualność kobiet, a także ich niezależność. Odzwierciedlały zmieniający się obraz kobiety w społeczeństwie. Wówczas stawiano na krótsze spódniczki, ale za to obszerne marynarki i proste koszule. Absolutną fanką takiego stylu w latach 60. była Jackie Kennedy, która chętnie stawiała na modele Chanel.

Jackie Kennedy w czerwonej garsonce, Fot. CATUFFE, SIPA, East News

Później na tego typu stylizacje stawiała również księżna Diana, która znana była ze swojego zamiłowania do mody, co udowodniła swoją Revenge Dress. Garsonki były jej oficjalnym uniformem w latach 80. i 90.

Garsonki wracają do łask jesienią 2025 - te 3 modele będą szczególnie pożądane

1. Tweedowa garsonka, czyli klasyk Chanel w nowym wydaniu

Wiemy już, że tweedowa kamizelka to hit lata, ale też jesieni 2025. Wtórować jej będzie garsonka z tego samego materiału w stylu kultowego modelu domu mody Chanel. Tweedowe garsonki to absolutny must-have sezonu, ale nie tylko modele z tego materiału będziemy nosić w tym okresie. Szczególnie jeśli będą one w odcieniach beżu lub pastelowym różu, błękicie czy butter yellow niczym z pokazu Fendi.

Garsonka Fendi (z lewj) i Chanel (z prawej) na jesień i zimę 2025/2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

2. Garsonka z szortami zamiast spódnicy

Dom mody Louis Vuitton postanowił pójść o krok dalej i zapewnia kobietom więcej luzu. W projektach marki znalazły się bowiem garsonki z szortami zamiast spódnicy. W dodatku są to modele składające się z trzech elementów. Do tweedowych szortów i krótkich marynarek zakładamy też kamizelkę.

Garsonka ze spodniami zamiast spódnicy Fendi (z lewej) i Louis Vuitton (z prawej) na jesień i zimę 2025/2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

3. Dzianina wraca do łask

Wełniane kamizelki w tym sezonie łączymy nie tylko ze spodniami. To także idealny element garderoby do noszenia zamiast marynarki. Świetnie prezentuje się na koszuli i śmiało można założyć go do biura - najlepiej w połączeniu z dzianinową spódnicą. Do tego brązowe botki i stworzysz najmodniejszą stylizację jesieni i zimy 2025, niczym wyjętą z pokazu Chanel lub Miu Miu.

Garsonka z kamizelką Miu Miu (po lewej) i z długą kamizelką Chanel (po prawej) na jesień i zimę 2025/2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Trendy jesień-zima 2025/2026 - modne stylizacje z garsonkami

Jak już wiemy, jakie modele garsonek będą modne, warto zastanowić się także nad outfitami, które możemy z nich stworzyć, aby zadać szyku. Znalazłam 5 inspiracji na modne stylizacje z garsonkami. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?