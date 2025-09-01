Patrząc na modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026, nie da się ukryć, że królować będą głównie brązy i beże. Dlatego też w trendach obuwniczych absolutnym hitem są brązowe botki, biker boots w tym kolorze oraz chocolate heels, czyli szpilki jak marzenie. Niemniej warto też postawić na model, który do tej pory kojarzył się przede wszystkim ze ślubami. Czółenka w kolorze pearl white zawojują jesienne trendy, ale... tylko w połączeniu ze skórą.

Czółenka w kolorze pearl white jesienią łączymy ze skórą

To zestawienie ma w sobie coś magicznego, co przywodzi nam na myśl lata 60. czy 80. Wówczas królowała brązowa skóra, a wiele kobiet decydowało się zestawić ją właśnie z botkami, kozakami czy czółenkami z białej perły. Na takie modele decydowały się m.in. Twiggy oraz Sharon Tate. A my teraz będziemy się na nich wzorować.

Do łask tej jesieni powracają czółenka w odcieniu perłowej bieli. To buty, po które do tej pory sięgały z reguły panny młode. A teraz my będziemy się na nie decydować. Będą jednak modne wyłącznie w połączeniu z brązową skórą. Takie zestawienie to absolutny hit tego sezonu.

Czółenka pearl white - TOP 3 modele, na które warto zwrócić uwagę

Właśnie dlatego znalazłam 3 modele czółenek w kolorze pearl white, na które warto postawić tej jesieni. Wśród nich są zakryte buty, ale też te bardziej wycięte, których nie trzeba się obawiać w cieplejsze dni. One także świetnie będą się prezentować np. z brązowym płaszczem. Szczególnie wtedy, gdy też będą wykonane ze skóry. Połączenie skórzany płaszcz i skórzane buty to bowiem jeden z największych trendów sezonu jesień-zima 2025/2026.

1. Białe skórzane czółenka - Bimba y Lola

W asortymencie hiszpańskiego konceptu znalazły się czółenka idealne na jesień. To bardzo zabudowany model na niskim obcasie-kaczuszce. Wykonany jest solidnie z białej skóry w przybrudzonym odcieniu. Dodatkowo posiadają spiczasty nosek, który pięknie wydłuża nogę. Taki model świetnie sprawdzi się w jesienne dni i na pewno nie będzie nam w nim chłodno. Doskonale będzie komponował się z brązowym, skórzanym płaszczem. Aktualnie te buty kosztują 955 zł.

Białe skórzane czółenka - Bimba y Lola, Fot. bimbaylola.com

2. Klasyczne perłowe czółenka - Ryłko

W tym modelu czółenek z Ryłko zakochałam się już dawno. Moje serce skradły te w kolorze czystej bieli, ale teraz widzę, że perłowy odcień prezentuje się równie dobrze. A na pewno rewelacyjnie będzie komponować się ze skórzanym płaszczem. Ten model wykonany jest ze skóry licowej. Posiada słupek o wysokości 7,5 cm, a do tego spiczasty nosek - podobnie jak czółenka z Bimba y Lola. Jest to jednak tańsza para, a w dodatku teraz została objęta promocją i kosztuje 279,99 zł.

Klasyczne perłowe czółenka - Ryłko, Fot. materiały promocyjne, rylko.com

3. Szpilki bez palców - CAFèNOIR na Zalando

Na stronie zalando.pl dostępne są szpilki marki CAFèNOIR. To model z paskiem na pięcie i wycięciem przy palcach. Wydawać się może, że przeznaczony jest głównie na letnie dni, ale w rzeczywistości wystarczy założyć je na bezszwowe rajstopy w kolorze brązowym i do tego dobrać skórzany płaszcz w tym samym odcieniu. Wtedy będziesz prezentować się jak wyciągnięta z tygodnia mody. Taki model szpilek kosztuje 670,50 zł.