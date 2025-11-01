Reklama

Czekoladowe kozaki slouchy – nowy symbol mody wśród it-girls

W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania. Czekoladowe kozaki slouchy ze Stradivariusa przyciągnęły uwagę najbardziej wpływowych fashionistek.

To właśnie one – it-girls, znane z wyczucia trendów i eksperckiego podejścia do stylizacji – jednogłośnie uznały je za must have sezonu jesień-zima 2025/2026. Ich ulubionym modelem stały się zamszowe botki na delikatnym obcasie typu kaczuszka, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też zapewniają wygodę.

Co wyróżnia zamszowe botki ze Stradivariusa?

Model dostępny w Stradivariusie wyróżnia się zamszowym wykończeniem i efektownym fasonem slouchy, czyli lekko marszczoną cholewką, która układa się miękko wokół łydki. Dodatkowym atutem jest czekoladowy kolor – głęboki, ciepły odcień brązu, który idealnie komponuje się z jesienną paletą barw.

Botki sięgają za kostkę i wykonane są z materiału imitującego zamsz, co nadaje im luksusowy wygląd. Możemy je kupić za 399 zł.

Czekoladowe zamszowe kozaki slouchy ze Stradivariusa
Fot. materiały promocyjne, stradivarius.com

Obcas typu kaczuszka – powrót wygody w kobiecym stylu

Obcas typu kaczuszka (tzw. kitten heel) to kolejny powód, dla którego warto zwrócić uwagę na ten model. Niski, cienki obcas jest kompromisem między elegancją a komfortem. Dzięki niemu kozaki ze Stradivariusa świetnie sprawdzają się każdego dnia – zarówno w pracy, jak i na spotkaniu z przyjaciółkami. Taki typ obcasa przeżywa właśnie swój renesans i wraca na salony, a wszystko za sprawą kobiet, które nie chcą rezygnować z wygody na rzecz stylu.

Jak nosić zamszowe kozaki slouchy tej jesieni?

It-girls prezentują dziesiątki inspirujących stylizacji z czekoladowymi botkami w roli głównej. Noszą je do klasycznych beżowych trenczy, wełnianych płaszczy oversize, plisowanych spódnic czy dżinsów z szeroką nogawką.

Ten model wygląda równie dobrze w casualowych zestawieniach, jak i bardziej eleganckich kompozycjach z sukienkami midi. Kozaki slouchy wpisują się doskonale w styl paryskiej nonszalancji i boho chic, co czyni je niezwykle uniwersalnym elementem jesiennej garderoby.

Dlaczego ten model Stradivariusa to hit sezonu?

Cechy, które zadecydowały o popularności tych kozaków, to połączenie designu z funkcjonalnością. Trendujące kozaki slouchy wykonane z miękkiego materiału imitującego zamsz, obcas typu kaczuszka i modny czekoladowy kolor sprawiają, że są to modne buty na jesień i zimę, które pokochały influencerki i kobiety ceniące sobie oryginalność. Model ten jest dowodem na to, że buty mogą być jednocześnie wygodne i modne – a to dziś jedna z najważniejszych wartości w świecie mody.

