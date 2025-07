Na ulice największych modowych stolic powróciła już rok temu, a tej jesieni wszystkie będziemy na nią stawiać. Panterka to wzór, który pokochały paryskie it-girls i hit 2025. Sporo tego typu elementów garderoby możemy znaleźć w sieciówkach. Wiele kobiet boi się jednak na nią decydować, ponieważ nieumiejętne połączenie jej w stylizacji może prowadzić do kiczu. Co zrobić, żeby z panterką wyglądać modnie i stylowo? Podpowiadam inspiracje na stylizacje.

Reklama

Paryskie it-girls pokochały ten trend

Panterka to wzór, który króluje od kilku sezonów, ale jesienią 2025 roku wszystkie będziemy chciały na nią stawiać. Czas się odważyć i zaopatrzyć w modne elementy garderoby właśnie z tym printem. Jesień jest ku temu idealną okazją.

Gdy na dworze zrobi się ponuro, warto zaszaleć z garderobą i postawić na szalone wzory. To właśnie one dodadzą barw szarówce za oknem. Warto jednak przyjrzeć się temu trendowi, aby lepiej go zrozumieć i jednocześnie łatwiej dobierać do niego elementy garderoby, żeby stworzyć eleganckie stylizacje.

Komu pasuje wzór panterka?

Zwierzęce wzory to trend, który ma tyle samo zwolenniczek, co przeciwniczek. Łatwo bowiem z nimi przesadzić. Kluczową zasadą tu jest - im mniej, tym lepiej. A najlepiej ograniczyć się do jednego zwierzęcego elementu garderoby. Jeśli wybierasz bluzkę z panterką, dobierz do niej stonowane spodnie lub spódnicę. I pod żadnym pozorem nie łącz panterki np. z zebrą.

Klasyczna panterka najbardziej pasuje paniom o ciemnej karnacji i ciemnych włosach. Ale to nie znaczy, że bledsze blondynki nie mogą na nią postawić. Takie panie również będą wyglądać dobrze w panterce, jeśli postawią do tego na wyraziste kolory innych elementów garderoby.

Reklama

Panterka - inspiracje

Podpowiadam 5 stylizacji z użyciem elementów garderoby w panterkę. Na którą z tych inspiracji ty się odważysz?