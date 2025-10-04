Styl grunge, który narodził się na początku lat 90., znów wraca do łask. Tym razem jednak nie jest zarezerwowany wyłącznie dla nastolatek i subkultur młodzieżowych. Kobiety w każdym wieku coraz chętniej sięgają po ubrania w klimacie grunge, by wyrazić swoją niezależność, luz i autentyczność. Dzisiejszy grunge to nie tylko moda, ale manifest postawy: „Nie muszę się dopasowywać”. Jak nosić ten styl w sezonie jesień-zima 2025/2026? Co się zmieniło, a co pozostało niezmienne?

Reklama

Nowoczesny grunge to przemyślany luz

Dzisiejsza wersja stylu grunge to wyważone połączenie surowości z dbałością o detale. Choć wciąż obecne są charakterystyczne elementy takie jak flanelowe koszule, dziurawe jeansy czy skórzane kurtki, współczesny grunge przykłada większą wagę do jakości materiałów i krojów. Stylizacje, które kiedyś wyglądały na przypadkowe i niechlujne, teraz są celowo przemyślane, a każdy element garderoby ma swoje miejsce.

Ciężkie buty na platformie, biżuteria z punkowym pazurem, warstwowe naszyjniki i plecaki zamiast torebek to dodatki, które dodają charakterystycznego sznytu. Kolorystyka pozostaje wierna korzeniom: dominują czerń, szarości, bordo i khaki, choć ważne są także nietypowe połączenia kolorystyczne np. fioletu z żółcią. Nie brakuje też kratki i ekologicznej skóry.

Kobieta ubrana w grungowy sposób - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Co powinno znaleźć się w szafie?

Styl grunge opiera się na kilku klasycznych elementach garderoby. Absolutnym must have jest flanela – najlepiej w kratę i w oversize’owym fasonie. Świetnie sprawdzi się jako narzutka na t-shirt z logo zespołu rockowego lub prosty, luźny top. Jeansy to kolejny fundament stylu – przetarte, z dziurami, luźne mom jeans albo klasyczne rurki.

Nie można pominąć kurtek – skórzanych lub jeansowych, często z przetarciami, ćwiekami lub naszywkami. Obuwie także odgrywa ważną rolę: martensy, glany, ciężkie botki lub trampki to obowiązkowy wybór. Styl uzupełniają rajstopy w kabaretki, legginsy z przetarciami, czapki beanie oraz duże okulary w stylu retro.

Dziewczyna ubrana w grungowym stylu - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Styl grunge to wybór niezależności

Styl grunge nie zna ograniczeń wiekowych. Kobiety noszą go dziś z pewnością siebie, łącząc z bardziej klasycznymi elementami garderoby: marynarkami, prostymi płaszczami, a nawet eleganckimi koszulami. Można mu dodać nuty glamour, romantyzmu lub sportowego charakteru – wszystko zależy od osobowości noszącej.

Reklama

To styl dla tych, które chcą być sobą i nie boją się łamać schematów. W grunge’u nie chodzi o dopasowanie, ale o wolność i wyrażenie siebie. To styl, który nie wymaga metryki, tylko odwagi i autentyczności.