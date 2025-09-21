Od zawsze marzysz o piegach? To jest twój moment. Masz piegi? Nie chowaj już ich pod toną podkładu. Teraz wszystkie piegi są w modzie — prawdziwe i sztuczne. Dlaczego świat oszalał na punkcie sztucznych piegów? Ponieważ to chyba najbardziej uroczy element makijażu — dodaje umalowanej kobiecie subtelności.

Niestety robienie sztucznych piegów nie jest łatwe i wymaga treningu, jednak jak uda ci się stworzyć brązowe kropeczki marzeń, nie będziesz chciała ich zmyć. Znalazłam 3 kosmetyki, które ułatwią ci malowanie uroczych sztucznych piegów.

Marker do robienia piegów — Eveline Cosmetics

Możesz zacząć swoją przygodę ze sztucznymi piegami od nabycia specjalnego markera marki Eveline Cosmetics. Dzięki niemu będziesz mieć kontrolę nad malowaniem kropeczek na twarzy. Marker delikatnie przyciśnięty do skóry daje bardzo subtelny efekt. Chcesz, aby twoje piegi były wyraziste? Przyciśnij pisak mocniej. Cena markera Eveline to 16,99 zł.

Bardzo ważny jest kolor piegów — powinien być możliwie maksymalnie zbliżony do koloru twoich włosów. Uwaga. Z piegami można przesadzić i wyglądać karykaturalnie, a nie naturalnie.

Marker do piegów - Fot. eveline.pl

Pisak do robienia sztucznych piegów — Delia

Jeśli już nauczyłaś się robić piegi, możesz sięgnąć po specjalny pisak, który będzie utrzymywał się na twarzy nawet 4 dni. Ten genialny produkt znajdziesz wśród kosmetyków do makijażu marki Delia. Cena pisaka to 18,99 zł. Zastanawiasz się czym dopełnić makijaż z piegami w roli głównej? Polecam postawić na minimalizm — czarna lub brązowa maskara na rzęsach i błyszczyk na ustach będą najlepsze.

Pisak do piegów - Fot. delia.pl

Kredka do oczu GGosh — nią też zrobisz sztuczne piegi

Nie chcesz wydawać pieniędzy na produkty przeznaczone tylko do robienia sztucznych piegów? Kup po prostu miękką kredkę — nią także można wyczarować urocze piegi. Gdy piegi wyjdą z mody, kredką będziesz podkreślać oczy. Cena kredki Gosh to 17 zł. Pamiętaj jednak, że robienie piegów kredką wymaga większej wprawy, niż robienie ich produktami do tego przeznaczonymi.

Kredka do oczu - Fot. goshcopenhagen.com

