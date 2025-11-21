Paleta cieni J.Cat Beauty Dia & Noche to odpowiedź na potrzeby każdej kobiety, która pragnie olśniewającego spojrzenia o każdej porze dnia. Dzięki 15 wysokopigmentowanym odcieniom w ciepłej, słonecznej tonacji, makijaż staje się nie tylko łatwy do wykonania, ale również wyjątkowo trwały. Matowe i błyszczące wykończenia dają wiele możliwości tworzenia zarówno subtelnych, jak i bardziej intensywnych stylizacji.

Produkt dostępny jest wyłącznie online na stronie rossmann.pl. Jego cena to 46,99 zł za 16 g. Cienie utrzymują się przez cały dzień i nie osypują się, co czyni tę paletę idealnym wyborem na każdą okazję – zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjście.

Paleta cieni - Fot. rossmann.pl

Dlaczego paleta cieni J.Cat Beauty Dia & Noche to must have?

Paleta cieni J.Cat Beauty Dia & Noche zawiera 15 starannie dobranych odcieni w ciepłej tonacji, które pozwalają stworzyć dzienny glow makijaż, podkreślający naturalne piękno. Kompaktowe opakowanie sprawia, że paletę można mieć zawsze przy sobie – w torebce, kosmetyczce czy na wyjeździe.

Cienie mają wysoką pigmentację i łatwo się blendują. W palecie znajdują się zarówno matowe, jak i błyszczące wykończenia, co daje szerokie możliwości stylizacji. Cienie nie osypują się i utrzymują się przez wiele godzin.

Jak dobrać cień do koloru oczu? Sprawdź, co pasuje do ciebie

W palecie J.Cat Beauty Dia & Noche każda kobieta znajdzie odcień idealny dla siebie. Dzięki różnorodnym ciepłym barwom paleta pasuje do każdego typu urody i koloru oczu:

dla oczu niebieskich: ciepłe brązy, złoto i odcienie miedzi podkreślą kolor tęczówki,

dla oczu zielonych: fiolety, śliwki i brązy z czerwonymi tonami sprawią, że oczy będą wyglądać bardziej intensywnie,

dla oczu piwnych: złoto, oliwka i brązy dodadzą głębi spojrzeniu,

dla oczu brązowych: niemal każdy kolor z palety podkreśli tęczówkę, w tym beże, złota i miedzie.

Taka uniwersalność sprawia, że to idealna paleta cieni do powiek 15 kolorów dla każdego typu urody.

Jak nakładać cienie z palety Dia & Noche, by wydobyć najlepszy efekt?

Aby uzyskać najlepszy efekt, warto przestrzegać kilku zasad.

Nałóż bazę pod cienie, aby zwiększyć ich trwałość i intensywność. Do aplikacji użyj pędzla, by uzyskać precyzyjne przejścia kolorystyczne. Cienie matowe świetnie sprawdzą się jako baza. Cienie błyszczące najlepiej nakładać palcem – wtedy ich połysk jest bardziej wyrazisty. Łącz różne tekstury dla uzyskania trójwymiarowego efektu: matowy cień w załamaniu powieki, błyszczący na środku ruchomej powieki.

Pamiętaj: nie musisz być profesjonalistką, by wykonać trwały i estetyczny makijaż. Dzięki wysokiej jakości produktu każdy makijaż staje się łatwy do wykonania.

