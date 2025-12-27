W 2026 roku makijaż przeżywa prawdziwą rewolucję. Dotychczas królujący trend clean girl make-up odchodzi do lamusa, ustępując miejsca nowemu fenomenowi, jakim jest resting rich face. Ten minimalistyczny styl opanował Instagram i zyskuje coraz więcej fanek. Na czym polega jego fenomen? Poznaj się bliżej z resting rich face, a z pewnością od razu się polubicie.

Na czym polega trend resting rich face i skąd się wziął?

Resting rich face to makijaż inspirowany skórą po drogim zabiegu kosmetycznym - oczyszczoną, wypoczętą i promienną. Celem jest uzyskanie efektu glowing skin bez przerysowania, przy jednoczesnym podkreśleniu naturalnego piękna. Makijaż ten stawia na autentyczność, a nie perfekcję i staje się odpowiedzią na potrzebę prostoty i samoakceptacji. Zamiast dążyć do ideału, makijaż podkreśla to, co już posiadamy, czyli zdrową, zadbaną skórę i indywidualne piękno.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Za popularyzacją tej mody stoją znane osobistości, które coraz częściej decydują się na to, by zrezygnować z ciężkiego make-upu, pokazując się publicznie ze świeżą, zadbaną skórą. Wśród nich z pewnością wymienić można Hailey Bieber, znaną z promowania cery lśniącej i zdrowej. To między innymi ona promuje estetykę skóry zadbanej, ale nieprzerysowanej, dzięki świadomej pielęgnacji, a nie kolejnym grubym warstwom kosmetyków.

Jak uzyskać efekt resting rich face?

Osiągnięcie efektu resting rich face opiera się na kilku kluczowych etapach, zaczynając od pielęgnacji.

Oczyszczanie - skórę należy dokładnie oczyścić olejkiem lub żelem. Idealnie sprawdzają się delikatne produkty, które usuwają zanieczyszczenia bez naruszania bariery hydrolipidowej. Peeling - następnie przychodzi czas na delikatne złuszczenie, aby wygładzić skórę i poprawić absorpcję składników aktywnych. Nawilżanie - na koniec serum lub krem z kwasem hialuronowym, ceramidami lub witaminą C, zapewniające skórze nawilżenie i rozświetlenie.

Po pielęgnacji przychodzi natomiast czas na lekki makijaż. Wykonujemy go w zaledwie kilku prostych krokach, starając się nie przesadzić z żadnym nakładanym kosmetykiem.

Dobrze rozblendowany mokry bronzer aplikowany w naturalne zagłębienia twarzy i odrobina różu w kremie o naturalnym odcieniu.

Delikatne muśnięcie rozświetlaczem i opcjonalnie niewielka ilość korektora w okolicy oka.

Cień w sztyfcie i jedna warstwa delikatnej maskary.

Subtelnie podkreślone brwi (najlepiej żelem lub woskiem) bez ostrego rysunku.

Lekko barwiący balsam do ust lub przezroczysty błyszczyk.

Dla osób preferujących większe krycie, możliwe jest użycie lekkiego podkładu. Pomoże to wyrównać teksturę i koloryt skóry, ale niezwykle ważne jest wybranie produktu o świetlistym wykończeniu, aby nie zmatowić zbyt mocno cery.

Czytaj także: