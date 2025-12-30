Utrwalacz do makijażu z Rossmanna to kosmetyk marki THEATRIC, który używany jest przez profesjonalistów na zapleczu w teatrze, na planie filmowym, a także na pokazie mody. Jak twierdzą klientki drogerii, ten spray "trzyma mur beton", a makijaż ani drgnie aż do białego rana, niezależnie od temperatury i liczby spalonych w tańcu kalorii.

Tak działa utrwalacz do makijażu z Rossmanna

THEATRIC Professional to klasyczny fixer w aerozolu, bardziej zbliżony charakterem do „lakierowych” utrwalaczy używanych przez wizażystów niż do lekkich, wodnych mgiełek odświeżających makijaż. Producent pozycjonuje go jako kosmetyk profesjonalny, opracowany we współpracy z wizażystami i testowany w warunkach scenicznych: w teatrze, telewizji, na międzynarodowych turniejach tańca czy podczas długich przyjęć.

To produkt wykończeniowy – stosuje się go na gotowy makijaż, aby przedłużyć jego trwałość, a nie jako pielęgnację czy bazę. Działanie utrwalacza opiera się na stworzeniu na skórze cienkiego, niewyczuwalnego filmu. Po rozpyleniu na twarzy mgiełka bardzo szybko odparowuje, a na powierzchni pozostaje transparentna, elastyczna warstewka „spajająca” podkład, puder, róż i inne produkty kolorowe. Taki film ma ograniczać ścieranie makijażu oraz zmniejszać ryzyko rozmazywania w strefie T i pod oczami.

THEATRIC Professional, fot. mat. prasowe Rossmann

Dla kogo jest ten utrwalacz, a dla kogo niekoniecznie?

THEATRIC Professional ma sens wszędzie tam, gdzie priorytetem jest trwałość makijażu: na weselach, studniówkach, scenie, podczas sesji zdjęciowych czy długich dni pracy w pełnym makijażu, ale również w trakcie imprez, jak chociażby sylwester.

Dobrze wpisze się w potrzeby cer normalnych i mieszanych. To produkt, z którym lepiej ostrożnie obchodzić się przy cerach bardzo suchych, wrażliwych, z zaburzoną barierą hydrolipidową lub skłonnych do rumienia – spaja makijaż, więc jeśli jest stosowany za często, może prowadzić do zwiększenia uczucia ściągnięcia cery.

To kosmetyk do zadań specjalnych, który będzie idealny do aplikowania na większe okazje. Potwierdzają to klientki Rossmanna, które wystawiły temu utrwalaczowi ocenę 4,8/5.

Jestem zachwycona tym produktem, lepszy niż droższe odpowiedniki napisała jedna z klientek drogerii.

W innych recenzjach możemy przeczytać, że THEATRIC "trzyma mur beton", nawet w wysokich temperaturach i kiedy się spocisz.

Jak używać THEATRIC Professional, żeby wykorzystać jego potencjał?

Producent zaleca rozpylanie mgiełki z odległości około 30 cm na całkowicie wykończony makijaż, najlepiej ruchem krzyżowym lub okrężnym, tak aby produkt opadł na twarz delikatną chmurką, a nie punktowym strumieniem. Dla mocniejszego efektu utrwalenia można nałożyć drugą, bardzo cienką warstwę po wyschnięciu pierwszej. Warto chronić oczy i usta oraz nie przesadzać z ilością – nadmiar może dać efekt zbyt sztywnego, „polakierowanego” makijażu.

Demakijaż jest standardowy: ciepła woda z detergentem lub klasyczny płyn do demakijażu rozpuszczają film bez problemu.

Czytaj także: