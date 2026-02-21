Igari make-up to japoński trend makijażowy, który zyskał popularność dzięki wyjątkowemu podejściu do podkreślania naturalnego piękna. Technika ta wyróżnia się delikatnym rumieńcem na policzkach, naturalną promiennością skóry i minimalizmem w makijażu oczu oraz ust. Inspiracją do powstania tego stylu była japońska wizażystka Igari Shinobu, która udowodniła, że subtelne akcenty potrafią odmienić wygląd całej twarzy i nadać jej młodzieńczego uroku. Trend ten szczególnie przypadł do gustu osobom ceniącym naturalność oraz świeżość na co dzień.

Igari make-up - skąd się wziął i na czym polega?

Igari make-up to trend spopularyzowany przez japońską wizażystkę Igari Shinobu, która zaczęła eksperymentować z umiejscowieniem różu do policzków, przesuwając go wyżej na twarzy. Zamiast skupiać się tylko na policzkach, postanowiła podkreślić nim również strefę tuż pod oczami oraz grzbiet nosa, a efekt miał przywoływać naturalne zarumienienie, które pojawia się po wysiłku lub emocjach. W taki właśnie sposób powstał makijażowy hit TikToka, który pozwala nadać twarzy niewinny i młodzieńczy charakter.

To, co odróżnia makijaż igari od tradycyjnych technik konturowania i nakładania różu, to jego delikatność oraz skupienie na naturalnym, zdrowym rumieńcu. Zamiast ostrych linii i mocnego modelowania policzków, igari make-up stawia na rozświetloną skórę i podkreśla świeżość, miękkość oraz młodzieńczy wygląd.

Dlaczego warto wybrać igari make-up?

Igari make-up stał się prawdziwym fenomenem na TikToku i trudno się temu dziwić, bo jest wyjątkowo uniwersalny. Doskonale sprawdza się jako lekki makijaż dzienny dla osób w każdym wieku. Dzięki efektowi naturalnie zarumienionych policzków twarz wygląda świeżo, lekko i jako była bardzo wypoczęta, a tego przecież chcą wszystkie kobiety. Igari make-up jest niezwykle uniwersalny, ponieważ sprawdza się zarówno przy jasnych, jak i ciemniejszych karnacjach. Co ważne, styl ten nie wymaga zaawansowanych umiejętności makijażowych i wystarczy chwila pracy oraz dobrej jakości róż, a wszystko z pewnością się uda.

Trend ten wpisuje się również w szeroko rozumiany minimalizm kosmetyczny i ruch slow beauty, który od kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki niemu każda z nas może wyglądać świeżo i pięknie, bez wydawania fortuny na kosmetyki i napędzania przemysłu beauty.

Jak wykonać makijaż igari krok po kroku?

Bazą udanego makijażu igari jest wypielęgnowana, rozświetlona i dobrze nawilżona cera. Zaleca się więc odejście od kryjących, matowych fluidów i stosowanie lekkich kremów nawilżających oraz podkładów typu BB lub CC, które nie obciążają skóry, a jednocześnie wyrównują jej koloryt. Kluczową rolę w makijażu igari odgrywa róż. Najlepiej sięgać po produkty w kremie, które łatwo wtapiają się w skórę i można je stopniować. Ulubiony róż nakłada się od kości policzkowych, przeciągając pigment pod oczy oraz na grzbiet nosa. Igari pozwala także na eksperymenty, więc róż można

nanosić na powieki, a nawet delikatnie na uszy. Najlepiej sprawdzają się do tego produkty mokre, jednak róż w kamieniu i miękki pędzel też dadzą radę. W igari make-up oczy nie konkurują z policzkami, więc tusz nakładany jest lekko, aby rzęsy wyglądały naturalnie i nie były sklejone. Usta natomiast podkreśla się błyszczykiem lub delikatnym tintem w odcieniach różu lub moreli.

