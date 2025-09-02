Pierwsze wrażenie po użyciu tego kremu jest jednoznaczne - skóra natychmiast czuje ulgę, a przy regularnym stosowaniu staje się bardziej jędrna i odporna na podrażnienia. Sekretem działania jest połączenie naturalnych składników z nowoczesną technologią "second skin", czyli efektem drugiej skóry, który otula cerę ochronnym filmem bez uczucia ciężkości.

Co kryje w sobie Veoli Botanica Repair by Night?

Wieczór to najlepszy moment na regenerację skóry. W czasie snu cera intensywnie się odbudowuje, a składniki aktywne wchłaniają się skuteczniej niż w ciągu dnia. Veoli Botanica Repair By Night został stworzony właśnie po to, by wspierać naturalne procesy naprawcze. Najbardziej innowacyjnym elementem tego kremu jest technologia Second Skin. Polega ona na tworzeniu na powierzchni skóry delikatnego, oddychającego filmu, który chroni przed utratą wody, wzmacnia barierę lipidową i redukuje oznaki zmęczenia, które tak często pojawiają się na twarzy po nieprzespanej nocy czy stresującym dniu.

Naturalne emolienty odbudowują warstwę ochronną skóry i sprawiają, że jest bardziej odporna na przesuszenie i czynniki zewnętrzne. Kompleks peptydów stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Dzięki nim zmarszczki stają się mniej widoczne, a skóra odzyskuje sprężystość. W kremie znajdziesz także antyoksydanty pochodzenia naturalnego, które neutralizują wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia.

Ten krem wygładza, regeneruje i chroni skórę. Działa wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebuję, fot. mat. prasowe

Dla kogo jest ten krem i jak go stosować?

Ten krem sprawdzi się u osób, które zmagają się z suchą i odwodnioną skórą, pierwszymi zmarszczkami oraz utratą jędrności, a także osłabioną barierą ochronną cery. Dzięki lekkiej konsystencji będzie odpowiedni również dla tych, którzy nie przepadają za ciężkimi, odżywczymi formułami, ale chcą skutecznie zadbać o skórę w nocy.

Najlepiej stosować go wieczorem, na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Niewielką ilość produktu wklep opuszkami palców, aby pobudzić mikrokrążenie i ułatwić wchłanianie składników aktywnych. Możesz używać go samodzielnie lub jako ostatni etap wieczornej pielęgnacji, nakładając po serum czy esencji.

