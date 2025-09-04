Kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji. Doskonale wiemy, że cudownie nawilża, dlatego z reguły stosujemy go przede wszystkim do twarzy i ciała. To bezpieczny składnik aktywny, który działa na różne typy cery. Wiele osób jednak nadal nie wie, że nie tylko kremy z kwasem hialuronowym warto stosować każdego dnia. Równie skuteczne są kosmetyki do pielęgnacji włosów z tym drogocennym składnikiem. To właśnie one potrafią rewelacyjnie nawilżyć nasze pasma i nadać im długotrwały blask. Wybrałam 3 szampony do włosów z kwasem hialuronowym, które są dobrze oceniane przez kobiety, choć pochodzą z różnych półek cenowych. Znajdź produkt idealny dla siebie.

1. L'Oreal Paris Elseve Hyaluron Plump

Ten szampon to moje odkrycie roku i go uwielbiam. Stosuję go od kilku miesięcy i jestem zachwycona efektem, jaki zostawia na moich pasmach. Kosmyki stają się nawilżone od nasady, aż po same końce i mięciutkie jak chmurka. Dodatkowo są nabłyszczone, dzięki czemu moje fryzura prezentuje się pięknie każdego dnia. Ten szampon pochodzi z serii kosmetyków z kwasem hialuronowym - w zestawie znalazły się również odżywka i maska do włosów. Można go kupić na stronie cocolita.pl. Aktualnie objęty jest promocją i kosztuje 18,49 zł za 400 ml.

Szampon z kwasem hialuronowym L'Oreal Paris Elseve Hyaluron Plump, Fot. materiały promocyjne, cocolita.pl

2. Kerastase Gloss Absolu Hydra-Glaze

Szampon od Keraste to produkt premium, ale warto w niego zainwestować, bo jest niezwykle skuteczny. To szampon nawilżająco-nabłyszczający, który świetnie rozprawia się z każdą długością pasm, ale szczególnie przeznaczony jest do długich kosmyków, które są trudne w pielęgnacji. Specjalna formuła z kwasem hialuronowym, kwasem glikolowym i olejkiem z dzikiej róży nadaje włosom sprężystość i długotrwały blask, a do tego sprawia, że fryzura się nie puszy. Za taki kosmetyk w perfumeriach Sephora należy zapłacić 149 zł za 250 ml.

Szampon z kwasem hialuronowym Kerastase Gloss Absolu Hydra-Glaze, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

3. NIVEA Moisture Hyaluron

Nawilżający szampon do włosów z kwasem hialuronowym marki Nivea to produkt na każdą kieszeń, który również warto wypróbować na swoich włosach. Sprawia, że stają się one mięciutkie i lekkie jak puch. Dodatkowo łatwo układają się po wysuszeniu. Składniki tego kosmetyku zapewniają włosom długotrwałe nawilżenie oraz połysk bez obciążania. Co ważne, jest to formuła wegańska, potwierdzona dermatologicznie, a butelka szamponu została wykonana w 96% z materiałów pochodzących z recyklingu. Koszt tego produktu na cocolita.pl to 14,99 zł za 400 ml.