Trwały podkład Wibo to kosmetyk stworzony z myślą o kobietach, które oczekują od makijażu więcej niż tylko zakrycia niedoskonałości. Ten podkład nie tylko wyrównuje koloryt cery, ale także chroni ją i pielęgnuje dzięki zawartości składników aktywnych. Łączy w sobie działanie kryjące i odżywcze, zapewniając komfort noszenia i naturalny efekt na skórze. Dzięki lekkiej konsystencji i przemyślanej formule sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.

Jak wygląda skóra w trwałym podkładzie Wibo?

Trwały podkład Wibo Skin Perfector to propozycja dla osób poszukujących kosmetyku, który nie tylko kryje niedoskonałości, ale też pielęgnuje skórę. Jego lekka formuła sprawia, że kosmetyk łatwo się rozprowadza i stapia się z cerą, tworząc naturalny efekt bez maski. Podkład dostosowuje się do koloru skóry, nie podkreśla suchych skórek ani rozszerzonych porów. Udoskonala cerę, wyrównuje jej koloryt i nadaje jej promienny blask.

Produkt ma wielogodzinną trwałość – utrzymuje się na twarzy przez wiele godzin bez potrzeby poprawek. Nie zbiera się w załamaniach skóry, nie ciemnieje i nie ściera się nierównomiernie. Efekt świeżości, jaki daje, sprawia, że idealnie nadaje się na wyjątkowe okazje – jak kolacja wigilijna – ale i na co dzień. To lekki podkład kryjący, który łączy w sobie funkcję makijażu i pielęgnacji.

Wibo Skin Perfector, fot. mat. prasowe

Skład podkładu dającego efekt porcelain skin

Podkład Wibo Skin Perfector nie tylko maskuje niedoskonałości, ale też pielęgnuje cerę. Zawarte w nim składniki aktywne sprawiają, że produkt nosi się komfortowo przez cały dzień, nie powodując uczucia ciężkości ani ściągnięcia. Dzięki składnikom naturalnego pochodzenia i witaminom podkład działa nawilżająco, odżywczo i ochronnie. To wszystko przekłada się na efekt porcelain skin – idealnie gładkiej, świetlistej cery. Znajdziesz w nim:

ekstrakt z kocanki – znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i łagodzących. Pomaga zmniejszyć zaczerwienienia i wspiera regenerację skóry. Działa również antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed działaniem wolnych rodników,

znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i łagodzących. Pomaga zmniejszyć zaczerwienienia i wspiera regenerację skóry. Działa również antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed działaniem wolnych rodników, ekstrakt ze stokrotki – rozjaśnia cerę i ujednolica jej koloryt. Jest stosowany w kosmetykach o działaniu wybielającym i redukującym przebarwienia. Dodatkowo działa łagodząco i kojąco na wrażliwą skórę,

– rozjaśnia cerę i ujednolica jej koloryt. Jest stosowany w kosmetykach o działaniu wybielającym i redukującym przebarwienia. Dodatkowo działa łagodząco i kojąco na wrażliwą skórę, pullulan – to polisacharyd o właściwościach wygładzających i napinających. Tworzy na skórze delikatny film, który poprawia jej wygląd. Wspomaga także trwałość makijażu,

– to polisacharyd o właściwościach wygładzających i napinających. Tworzy na skórze delikatny film, który poprawia jej wygląd. Wspomaga także trwałość makijażu, witamina E – silny przeciwutleniacz, który neutralizuje działanie wolnych rodników. Wspiera regenerację skóry i chroni ją przed szkodliwym wpływem środowiska. Dzięki niej skóra wygląda zdrowo i promiennie.

Zalety oraz wady trwałego podkładu

Podkład Wibo Skin Perfector zbiera pozytywne opinie użytkowników – na przykład w drogerii Rossmann jego ocena to 4,3 na 5. Do największych zalet kosmetyku należy trwałość i lekka konsystencja, która nie obciąża skóry. Użytkowniczki chwalą także efekt promiennej cery, naturalny wygląd i dobre dopasowanie do koloru skóry.

Nie trzeba dużej ilości produktu dla dobrego efektu. Nie muszę poprawiać makijażu nawet po kilku godzinach możemy przeczytać w jednej z recenzji.

Formuła podkładu została opracowana w taki sposób, aby nie tylko udoskonalać wygląd skóry, ale również zapewniać jej komfort noszenia przez cały dzień. Dzięki zawartości składników pielęgnacyjnych i świeżemu wykończeniu, kosmetyk spełnia wymagania zarówno podczas codziennego stosowania, jak i w trakcie wyjątkowych okazji.

Wadą może być jednak to, że choć formuła podkładu jest lekka i komfortowa, osoby z cerą bardzo tłustą lub mieszaną mogą zauważyć szybsze wyświecanie się skóry w ciągu dnia. W takich przypadkach może być konieczne dodatkowe przypudrowanie lub zastosowanie bazy matującej.

Czytaj także: