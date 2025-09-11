Suche, łamliwe i puszące się włosy to problem, z którym boryka się wiele osób - zwłaszcza jesienią i zimą, gdy ogrzewanie i chłodne powietrze dodatkowo je osłabiają. Eveline stworzyło peptydową odżywkę regenerującą, która łączy innowacyjne składniki aktywne z tradycyjną mocą naturalnych olejów. Regularne stosowanie tego produktu sprawia, że włosy stają się miękkie, zdyscyplinowane i widocznie zdrowsze.

Reklama

Co skrywa w sobie odżywka Eveline My Life My Hair?

Włosy, podobnie jak skóra, potrzebują składników, które pomogą im się regenerować i utrzymywać odpowiednią strukturę. Peptydy zawarte w tej odżywce wzmacniają pasma od wewnątrz, odbudowując ich uszkodzenia. Dzięki nim włosy stają się mniej łamliwe.

Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów (białek), które pełnią rolę budulcową i wzmacniającą. W odżywce Eveline działają jak mikroskopijne "naprawiacze" - wnikają we włókno włosa, odbudowując jego strukturę od środka. Dzięki temu kosmyki odzyskują sprężystość i są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne, stylizację czy wpływ czynników zewnętrznych, takich jak wiatr czy słona woda.

Peptydowa odżywka Eveline działa stosunkowo szybko, bo już po kilku aplikacjach włosy stają się gładsze i znacznie łatwiejsze do rozczesania. Regularne stosowanie sprawia, że fryzura wygląda zdrowo, a rozdwojone końcówki przestają być aż tak widoczne. Formuła odżywki została wzbogacona o naturalne oleje, które intensywnie nawilżają i wygładzają kosmyki.

Odżywka nie obciąża i sprawdzi się zarówno przy włosach cienkich, jak i grubszych, fot. mat. prasowe

Jak stosować tę odżywkę?

Peptydowa odżywka Eveline to propozycja dla osób, które zmagają się z suchymi, zniszczonymi włosami - niezależnie od tego, czy problem wynika z farbowania, stylizacji na gorąco, czy działania czynników zewnętrznych. Już po pierwszym użyciu włosy stają się miękkie i gładkie, a przy regularnym stosowaniu - bardziej sprężyste i pełne blasku. Pasma łatwiej się rozczesują i nie puszą się nawet przy większej wilgotności powietrza.

Najlepiej nakładać ją na umyte, lekko osuszone ręcznikiem włosy. Niewielką ilość kosmetyku wmasuj w długości i końcówki, pozostaw na kilka minut, a następnie dokładnie spłucz letnią wodą. Dla intensywniejszego efektu możesz raz w tygodniu pozostawić ją na włosach dłużej - jak maskę regenerującą.

Czytaj także: