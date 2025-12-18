Baza pod makijaż Maybelline to prawdziwa rewolucja w codziennym makijażu. Dzięki unikalnej technologii Serum-To-Grip zapewnia nie tylko trwałość przez cały dzień, ale również pielęgnuje cerę i podkreśla jej naturalny blask. Zanim zdecydujesz się na zakup, poznaj wszystkie właściwości tego niezwykłego produktu.

Tak działa baza pod makijaż Maybelline

Nawilżająca baza pod makijaż Grippy Serum marki Maybelline New York wyróżnia się innowacyjną technologią Serum-To-Grip. Już po 20 sekundach od nałożenia lekka konsystencja serum zamienia się w przyczepną warstwę, która zapewnia trwałość makijażu aż do 24 godzin. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które szukają bazy pod makijaż nie tylko utrwalającej make-up, ale także oferującej właściwości pielęgnacyjne. Dzięki takiemu połączeniu użytkowniczki mogą cieszyć się nie tylko doskonałym wyglądem, ale także komfortem noszenia makijażu przez cały dzień.

Aplikacja produktu jest niezwykle prosta. Za pomocą dołączonej pipetki należy nanieść niewielką ilość bazy na oczyszczoną skórę twarzy. Następnie delikatnie wklepać produkt opuszkami palców, aż do wchłonięcia. Po odczekaniu 20 sekund, kiedy serum zmienia konsystencję na przyczepną warstwę, można przejść do nakładania makijażu. Efekt utrwalenia i świeżości utrzymuje się przez cały dzień.

Grippy Serum marki Maybelline New York, fot. mat. prasowe Rossmann

Co daje formuła serum w bazie do makijażu?

Formuła Grippy Serum została zaprojektowana tak, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowniczek. Głównym atutem produktu jest jego szybkie działanie – już po 20 sekundach od aplikacji można przystąpić do nakładania podkładu. Dzięki temu produkt jest idealny dla osób, które cenią sobie szybkie i wygodne rozwiązania w codziennej rutynie makijażowej.

Dodatkowo baza zapewnia efekt tzw. sleek skin, czyli wygładzonej, świeżej i promiennej skóry. Ten efekt wizualny sprawia, że makijaż prezentuje się znacznie lepiej, a cera wygląda zdrowiej i bardziej wypoczęta.

Baza jest wegańska, co oznacza, że nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. To dodatkowy atut dla osób, które wybierają kosmetyki zgodne ze swoimi wartościami etycznymi.

Składniki pielęgnacyjne bazy pod makijaż

Jednym z kluczowych składników aktywnych w bazie Grippy Serum jest 2% niacynamidu. To składnik znany ze swoich właściwości nawilżających i rozjaśniających cerę. Regularne stosowanie produktów z niacynamidem może również wpływać na poprawę struktury skóry oraz zmniejszenie widoczności porów i przebarwień.

Oprócz niacynamidu formuła zawiera również:

glicerynę – składnik o silnym działaniu nawilżającym,

– składnik o silnym działaniu nawilżającym, pantenol – wspomagający regenerację i łagodzenie podrażnień,

– wspomagający regenerację i łagodzenie podrażnień, ascorbyl palmitate – pochodną witaminy C, wspomagającą ochronę skóry przed wolnymi rodnikami.

Skład został opracowany tak, aby nie tylko zapewniać efekt utrwalenia makijażu, ale również pozytywnie wpływać na kondycję skóry. Baza nie zatyka porów i jest odpowiednia dla każdego rodzaju cery.

Opinie użytkowniczek potwierdzają skuteczność

Na stronie Rossmanna baza pod makijaż Maybelline Grippy Serum cieszy się bardzo wysokimi ocenami. Średnia nota wynosi 4,9 na 5 gwiazdek na podstawie 61 zweryfikowanych opinii. Klientki chwalą produkt za jego lekką konsystencję, doskonałą przyczepność do skóry i wyraźne przedłużenie trwałości makijażu.

Jestem zadowolona z tej bazy, to już moje drugie opakowanie, cera jest po nim gładka, makijaż wygląda super i trzyma się cały dzień, polecam. napisała jedna z klientek Rossmanna.

W opiniach często pojawiają się także pochwały dotyczące komfortu noszenia makijażu przez cały dzień oraz zauważalnej poprawy wyglądu skóry już po kilku dniach stosowania.

