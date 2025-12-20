W drogeriach można przebierać między dziesiątkami przeróżnych podkładów wielu marek i czasem aż trudno jest się na coś zdecydować. Jeśli więc szukasz sprawdzonego produktu, który pięknie wygładzi skórę i przy okazji zadba o jej pielęgnację, koniecznie wypróbuj ten promocyjny hit z Hebe. Ten podkład to prawdziwa perełka, która bluruje twarz jak filtr, a jednocześnie nie zostawia efektu maski.

Podkład, który robi furorę w sieci

Obecnie jedną z najciekawszych drogeryjnych propozycji wśród podkładów jest Paese Puff Cloud Blur. Jak wskazuje sama nazwa, formuła tego kosmetyku jest leciutka jak chmurka i taki też efekt zyskujemy na twarzy. Skóra staje się miękka i gładka jak aksamit, a do tego zyskuje promienny blask.

Jakby tego było mało, Paese Puff Cloud Blur zadba też o odżywienie skóry, dzięki zawartości kwasu hialuronowego, niacynamidu, stoechiolu oraz ekstraktu z kwiatu lotosu. Wszystkie te składniki sprawiają, że cera wygląda zdrowo i świeżo, a pierwsze zmarszczki się spłycają. W pakiecie mamy też od razu SPF 20, więc nie musimy już martwić się o ochronę przeciwsłoneczną.

podkład paese, fot. materiały prasowe hebe.pl

Podkład Paese Puff Cloud Blur - dla kogo?

Ten produkt sprawdzi się dla kobiet w każdym wieku i o różnych typach skóry. Najlepiej jednak prezentuje się na cerze normalnej i mieszanej, a przy tłustej warto wykończyć go pudrem z tej samej serii, aby wszystko dobrze się trzymało.

Jeśli chodzi o samą pracę z podkładem, jest ona banalnie prosta, bo produkt ma lejącą konsystencję, jest bardzo lekki i świetnie rozprowadza się na skórze. Można go aplikować zarówno pędzlem czy gąbeczką, jak i opuszkami palców, a w każdej z tych wersji pięknie się wtapia i nie zostawia efektu maski. Co więcej, krycie jesteśmy w stanie budować, dokładając kolejne porcje fluidu, a tym samym każdy makeup może wyglądać inaczej.

Trudno więc się dziwić, że ten podkład szybko stał się ulubieńcem influencerek i zdobył ogromną popularnośc zarówno na Instagramie, jak i TikToku. W sieci można znaleźć wiele filmów z testami tego produktu, a jeden z nich opublikowała użytkowniczka @mowiszimaszlife.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Efekt blur bez filtra? Ten podkład kupisz w wyjątkowej promocji

Teraz w Hebe podkład ten można kupić za jedyne 41,99 zł, przy czym cena regularna wynosi 69,99 zł. To daje obniżkę aż o 40%, więc można całkiem sporo zaoszczędzić. Do wyboru jest aż 5 kolorów, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie, szczególnie że kosmetyk pięknie wtapia się w skórę i idealnie dopasowuje się do jej naturalnego odcienia.

Czytaj także: