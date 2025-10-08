Idealne dopasowanie koloru podkładu do odcienia skóry bywa trudne – zwłaszcza kiedy nasza cera zmienia się w zależności od pory roku. W okresie letnim pod wpływem słońca przybiera ciemniejszy odcień, a zimą wraca do naturalnej jasności. Kupiony latem podkład może nagle okazać się zbyt ciemny, co skutkuje efektem maski i nienaturalnym wyglądem makijażu.

Na szczęście istnieje rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić na nowych kosmetykach i jednocześnie cieszyć się perfekcyjnie dobranym odcieniem przez cały rok. Mowa o produkcie Wibo, który skutecznie rozjaśnia zbyt ciemny podkład nawet o dwa tony. Koszt produktu Wibo to teraz tylko 16,49 zł.

Rozjaśniacz podkładu - Fot. rossmann.pl

Jak działa Wibo Match Perfector?

WIBO Match Perfector to kosmetyk, który w prosty sposób pozwala dostosować odcień podkładu do aktualnej tonacji skóry. Wystarczy dodać kilka kropel do ulubionego podkładu, by rozjaśnić go bez zmiany jego właściwości. Produkt działa skutecznie już przy niewielkiej ilości, pozwalając na obniżenie tonacji nawet o dwa tony. Dzięki temu można nadal używać swojego ulubionego podkładu – niezależnie od sezonu.

WIBO Match Perfector sprawdzi się zarówno u osób o bardzo jasnej karnacji, jak i tych, które po prostu mają w kosmetyczce za ciemny produkt i nie chcą, by się zmarnował. Jego działanie nie wpływa na trwałość ani wykończenie makijażu – podkład nadal wygląda świeżo i naturalnie.

Skład Wibo Match Perfector – co znajdziemy w środku?

Formuła produktu została opracowana z myślą o skutecznym rozjaśnianiu koloru oraz o pielęgnacji skóry. W składzie WIBO Match Perfector znajdują się m.in.:

Cyclopentasiloxane – zapewnia jedwabistą konsystencję i ułatwia rozprowadzanie produktu,

– zapewnia jedwabistą konsystencję i ułatwia rozprowadzanie produktu, Isododecane – zwiększa trwałość makijażu,

– zwiększa trwałość makijażu, Titanium Dioxide (CI 77891) – naturalny pigment o działaniu rozjaśniającym,

– naturalny pigment o działaniu rozjaśniającym, Talc – minerał o właściwościach matujących i rozjaśniających,

– minerał o właściwościach matujących i rozjaśniających, Dimethicone – silikon, który wygładza skórę i poprawia aplikację,

– silikon, który wygładza skórę i poprawia aplikację, Phenoxyethanol – konserwant zapewniający długą trwałość kosmetyku.

Każdy z tych składników pełni określoną funkcję – od poprawy konsystencji i trwałości, po bezpieczne rozjaśnienie i pielęgnację skóry. Dzięki temu Wibo Match Perfector nie tylko działa skutecznie, ale też jest bezpieczny dla cery.

Komu przyda się WIBO Match Perfector?

Produkt od WIBO jest szczególnie polecany osobom, które:

mają bardzo jasną cerę i nie mogą znaleźć odpowiednio jasnego podkładu w drogerii,

kupiły za ciemny podkład i nie chcą go wyrzucać,

chcą mieć możliwość dopasowania koloru makijażu w zależności od pory roku,

eksperymentują z mieszaniem kosmetyków i szukają własnego, perfekcyjnego odcienia.

Wibo Match Perfector pozwala rozjaśnić podkład od 1 do 2 tonów. To wystarczająco dużo, by znacząco wpłynąć na końcowy efekt makijażu, jednocześnie zachowując jego właściwości. Produkt nie wpływa na wykończenie, nie obciąża skóry i nie powoduje błyszczenia.