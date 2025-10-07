Podkłady 2w1 to coraz popularniejszy kierunek w makijażu. Odpowiadają na potrzebę wygody, oszczędności czasu i skuteczności. Zamiast kilku produktów wystarczy jeden, który wyrównuje koloryt skóry, tuszuje niedoskonałości i nadaje cerze świeży wygląd. To rozwiązanie szczególnie doceniane przez kobiety, które chcą wyglądać dobrze bez spędzania długich minut przed lustrem. W tym trendzie wyróżnia się Claresa Liquid Perfection – produkt łączący funkcję podkładu i korektora, zaprojektowany tak, by zapewnić krycie, trwałość i komfort noszenia w jednym kroku.

Reklama

Liquid Perfection 2in1 - Claresa

Claresa Liquid Perfection to kosmetyk, który szybko zdobył popularność wśród osób poszukujących skutecznych i jednocześnie przyjaznych skórze rozwiązań makijażowych. Dzięki połączeniu funkcji korektora i podkładu oferuje wygodę i wydajność w codziennym makijażu. Produkt dostępny w pojemności 34 g i cenie 39,99 zł (Hebe) wyróżnia się idealnym kryciem i możliwością jego stopniowania. To oznacza, że już niewielka ilość wystarcza, by uzyskać efekt wyrównanego kolorytu cery. Przy dokładniejszym aplikowaniu, można uzyskać pełne krycie, idealne na większe wyjścia.

Formuła podkładu Claresa została opracowana z myślą o tych, którzy potrzebują kosmetyku trwałego, ale jednocześnie komfortowego w noszeniu. Płynna konsystencja łatwo się rozprowadza i wtapia w skórę, tworząc efekt aksamitnego matu bez uczucia i efektu maski.

Idealny do techniki "makeup no makeup", pozwala uzyskać naturalny wygląd skóry przy minimalnej ilości produktu. Jego dużym atutem jest też możliwość aplikacji różnymi narzędziami – palcami, pędzlem lub gąbeczką beauty blender. Kluczem do najlepszego efektu jest rozpoczęcie od cienkiej warstwy i dokładne wklepanie kosmetyku.

Z tym podkładem m stopniować pokrycie skóry, Fot. materiały prasowe

Dobry, wegański skład kosmetyku

Claresa Liquid Perfection to również wybór etyczny i pielęgnacyjny. Kosmetyk nie zawiera alkoholu, za to wzbogacony jest o kwas hialuronowy. Składnik ten znany jest ze swoich właściwości nawilżających, a także ochronnych – wspiera barierę hydrolipidową skóry i opóźnia procesy starzenia.

Produkt jest w 100% wegański, co czyni go odpowiednim również dla osób zwracających uwagę na skład i pochodzenie stosowanych kosmetyków.

Jak stosować Claresa Liquid Perfection?

Aby uzyskać najlepszy efekt, przed aplikacją należy dokładnie wstrząsnąć opakowaniem – zwłaszcza przy pierwszym użyciu. Podkład należy nałożyć na wcześniej przygotowaną skórę – najlepiej po nałożeniu kremu oraz ewentualnie bazy.

Rozgrzanie kosmetyku na dłoni ułatwia jego połączenie ze skórą.

Dzięki swojej konsystencji produkt świetnie sprawdza się zarówno w makijażu dziennym, jak i wieczorowym. Warto zacząć od niewielkiej ilości i ewentualnie dołożyć w miejscach wymagających większego krycia.

To doskonały podkład na jesień, gdy warunki atmosferyczne stawiają przed makijażem wiele wyzwań. Jest rwały i dobrze wygląda na twarzy przez cały dzień.

Czytaj także: