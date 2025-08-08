Podkłady z drogerii potrafią naprawdę zaskoczyć, a ta perełka jest na to najlepszym dowodem. To lekka formuła o średnim kryciu, którą można budować bez ryzyka przesuszenia czy efektu "ciastka" na twarzy. Świetnie sprawdzi się na co dzień, także przy cerze mieszanej i tłustej, bo dobrze radzi sobie z sebum. To jeden z tych produktów, po które sięga się raz, a zostaje się na długo.

Reklama

Dlaczego podkład Eveline Liquid HD jest tak popularny?

Ten produkt jest w topce kosmetyków do makijażu twarzy już od wielu lat. Podkład ma wodnistą konsystencję, dzięki czemu łatwo się rozprowadza. Można to zrobić gąbeczką, pędzlem lub po prostu palcami. Daje efekt "drugiej skóry", ale jednocześnie maskuje drobne niedoskonałości, zaczerwienienia i rozszerzone pory. Cera wygląda świeżo, naturalnie i zdrowo - jak po dobrze dobranym zabiegu pielęgnacyjnym.

Mimo że Eveline Liquid Control HD matuje, nie daje efektu wysuszenia. Skóra nie jest ściągnięta, nie wygląda na zmęczoną. Wręcz przeciwnie - dzięki zawartości składników nawilżających podkład wygląda dobrze przez wiele godzin, a cera pozostaje komfortowa przez cały dzień.

Na uwagę zasługuje też cena. Choć ta "regularna" to często ok. 40-45 złotych, w wielu drogeriach i sklepach internetowych możesz złapać ten podkład za mniej niż 20 złotych (często ok. 18-19).

Podkład Eveline Liquid Control HD utrzymuje się w idealnym stanie przez wiele godzin nawet na mieszanej i tłustej cerze, fot. mat. prasowe

Dla kogo ten podkład będzie idealny?

Jeśli masz cerę z tendencją do przetłuszczania, a nie lubisz ciężkich, obciążających produktów, ten podkład może być strzałem w dziesiątkę. Nie zatyka porów, daje matowe, ale nie płaskie wykończenie, i jest niezwykle komfortowy w noszeniu. Sprawdzi się też u osób z cerą normalną lub mieszaną, które szukają lekkiego, ale trwałego makijażu.

Jeśli jednak zależy ci na kryciu godnym kultowego chociażby Estee Lauder Double Wear, ten produkt nie spełni twoich oczekiwań. Krycie tego podkładu jest dobre, ale nie "studyjne" ani wieczorowe - jest naturalne i wpisuje się raczej w ducha make-up no make-up.

Jak go używać, by wyglądał idealnie?

Podkład dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, więc warto dobrać idealny odcień pod swój typ urody. Najlepiej sprawdza się nakładany cienką warstwą - wystarczy kilka kropel, by uzyskać naturalny efekt. Na większe niedoskonałości można nałożyć drugą warstwę lub punktowo korektor.

Dla przedłużenia trwałości warto sięgnąć po lekki puder matujący, zwłaszcza w strefie T. Eveline Liquid Control HD dobrze współpracuje z innymi produktami, zarówno kremowymi, jak i pudrowymi. Można go też stosować na bazę wygładzającą albo bezpośrednio na dobrze nawilżoną skórę.

Czytaj także: