Perfumy z pistacją to zapachowy hit tego roku. Nowa odsłona kultowej linii perfum zaskakuje niecodziennym połączeniem zielonej herbaty i kremowej pistacji. To propozycja dla wszystkich, którzy marzą o aromacie przywołującym wspomnienie słonecznych dni spędzonych w sercu Italii. Jeżeli szukasz perfum, które jednocześnie odświeżają i otulają ciepłem, poznaj ten wyjątkowy wariant.

Tak pachnie nowe wydanie kultowych perfum

Zamknij oczy i wyobraź sobie leniwe popołudnie spędzone w cieniu drzewa w słonecznych Włoszech. W powietrzu unosi się zapach świeżo zaparzonej zielonej herbaty, przełamanej słodyczą pistacji. Właśnie ten vibe poczujesz, wąchając perfumy Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch. Urzekną cię od pierwszego psiknięcia! To zapach, który łamie schematy. Zamiast klasycznych kwiatowych lub owocowych nut, znajdziemy tu niecodzienne zestawienie orzeźwiającej herbaty i aksamitnej pistacji. Ten pistacjowo-herbaciany akord rozwija się na skórze, pozostawiając subtelny, ale trwały ślad, który wyróżnia się na tle innych damskich zapachów.

Pistacja w perfumach jest zdecydowanie jedną z nut, po którą bardzo chętnie sięgamy, zwłaszcza jesienią czy zimą. Dodaje zapachom kremowej głębi, nutkę wyjątkowego luksusu i unikalności, którą doceni każda fanka perfum. Klasyczne Green Tea ma całą rzeszę fanek, które są mu wierne mimo upływu lat. Jeśli chcesz postawić na coś klasycznego, ale z odrobiną świeżości, to będzie strzał w dziesiątkę!

Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, fot. mat. prasowe

Kto pokocha perfumy z pistacją?

Green Tea Pistachio Crunch to propozycja dla kobiet, które kochają oryginalność. Spodoba się fankom świeżych, a zarazem kremowych zapachów, które nie przytłaczają, ale subtelnie otulają. To również idealna opcja dla tych, którzy szukają zapachu lekkiego, radosnego i przywodzącego na myśl słoneczne popołudnia w Italii. Zwłaszcza teraz, gdy aura za oknem jest dość ponura i przytłaczająca.

Perfumy z pistacjową nutą to wybór dla osób, które cenią sobie niestandardowe kompozycje. Jeśli zielona herbata i pistacja brzmią dla ciebie jak duet idealny, nie zwlekaj. Ten zapach jest już dostępny w Polsce i czeka, by cię oczarować.

