Jeszcze kilka lat temu były uznawane za tandetne, a dziś są wyprzedawane na pniu. Arabskie perfumy od kilku lat podbijają rynek, a swoją popularność zawdzięczają w dużej mierze trendom tiktokowym i pokoleniu Z, które zaczęło doceniać ich wyrazistość oraz trwałość. Dziś wszyscy po nie sięgamy - starsi i młodsi, kobiety oraz mężczyźni. I choć wydawać się może, że to zupełna nowość na rynku, te zapachy dostępne były już w starożytności. Czy znasz ich zawiłą historię? Przekonaj się, skąd się wzięły i jak do tego doszło, że zapachy Orientu pokochali ludzie na całym świecie.

Arabskie perfumy i ich historia - od starożytności do czasów współczesnych

Pierwsze arabskie perfumy pojawiły się już w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były wówczas dobrem luksusowym i miały postać destylowanych olejków. Wykorzystywane były przez bogatszą część społeczeństwa, ale też w religii i medycynie. Już wtedy popularne były wszelkiego rodzaju aromaterapie, które wpływały na nastrój ówczesnej ludności.

W IX wieku arabski uczony, Al-Kindī, postanowił udoskonalić proces destylacji olejków. I tak oto przyczynił się do rozwoju perfumiarstwa. W średniowieczu arabscy kupcy zaczęli rozprowadzać swoje zapachy - najpierw do Europy, a potem w inne zakątki świata. Tym samym rozprzestrzenili zapach Orientu na cały glob. Od tamtej pory my też możemy cieszyć się tego typu perfumami, choć jeszcze do niedawna nie były one aż tak popularne. W ostatnich latach zdecydowanie się to zmieniło.

Dlaczego arabskie perfumy stały się tak popularne?

Arabskie perfumy dziś cieszą się ogromną popularnością. Współcześni producenci tego typu zapachów wykorzystują pierwotną tradycję opartą na zapachach Orientu jak m.in.: kwiaty (przede wszystkim róże), przyprawy korzenne, miód, wanilia, ambra, mirra, drzewa i kadzidła, łącząc ją z nowoczesnymi technologiami. Dzięki temu sprawiają, że arabskie perfumy mają pożądany długi ogon, głęboki zapach oraz są trwałe jak żadne inne.

Zainteresowanie tego typu perfumami wzrosło wraz z ich popularnością w mediach społecznościowych. TikTok bardzo mocno przyczynił się do rozprzestrzenienia niektórych marek, które mają w swojej ofercie tego typu zapachy. A ich wyrazistość i głębia sprawiają, że nie ma osoby, która choć na moment by się w nich nie zauroczyła. Każdy jest w stanie w tym asortymencie znaleźć zapach idealny dla siebie.

Najpopularniejsze arabskie perfumy

Wśród tych popularnych perfum możemy wymienić kilka marek, które wiodą prym na rynku arabskich perfum w naszym kraju. Absolutnym hitem są zapachy: Lattafa Yara, Ajmal Perfumes, Rasasi i Swiss Arabian. My też mamy kilku swoich faworytów.

Jednym z naszych ulubieńców są perfumy marki Gulf Orchid, które możecie znaleźć w drogeriach Hebe. Jej Sweet Heaven pachnie jak jesień w lesie, a Pistachio przypomina nutę lodów pistacjowych i od razu przenosi nas do słonecznych Włoch. W portfolio marki znajdziemy także perfumy z długim ogonem, które kuszą wiśniami, jaśminem i wanilią. Nie można zapomnieć o słodziutkich jak pianki marshmallow perfumach idealnych dla fanek cukrowych zapachów.

