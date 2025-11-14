Krem Mixa Hyalurogel został opracowany z myślą o osobach posiadających skórę suchą i bardzo suchą. Jego formuła sprawdzi się zwłaszcza u osób, które odczuwają ściągnięcie, szorstkość, czy też widoczne łuszczenie się naskórka. Produkt jest idealny na okres jesienno-zimowy, kiedy skóra traci wilgoć w wyniku działania chłodu i ogrzewania.

Formuła nie zatyka porów, dlatego nie powoduje powstawania zaskórników, co czyni ją odpowiednią również dla cery skłonnej do niedoskonałości, ale przesuszonej. Krem nie zawiera parabenów, co może być ważne dla osób z cerą wrażliwą lub alergiczną.

Krem - Fot. rossmann.pl

Jak działa Mixa Hyalurogel krem do twarzy?

Bogaty w kwas hialuronowy krem Mixa Hyalurogel dostarcza intensywnego nawilżenia już od pierwszego użycia i utrzymuje efekt aż do 24 godzin. Zawartość czystego kwasu hialuronowego sprawia, że skóra natychmiast staje się bardziej jędrna, miękka i wygładzona. Konsystencja kremu jest lekka i szybko się wchłania – nie pozostawia tłustego filmu, co czyni go odpowiednim także jako baza pod makijaż.

Produkt działa wielopoziomowo: nawadnia, odżywia, koi i zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci. Krem natychmiast przywraca uczucie komfortu, eliminując suchość i uczucie ściągnięcia. Jego działanie zostało zaprojektowane tak, aby odpowiadało na potrzeby skóry przez cały dzień i noc.

Czysty kwas hialuronowy – najważniejszy składnik aktywny

Głównym składnikiem aktywnym kremu Mixa Hyalurogel za 21,99 zł jest czysty kwas hialuronowy. Ten naturalny składnik budulcowy skóry potrafi wchłonąć aż 1000 razy więcej wody, niż sam waży, co czyni go jednym z najskuteczniejszych nawilżaczy.

Dzięki niemu krem dogłębnie nawilża wszystkie warstwy naskórka, a także wspomaga regenerację bariery hydrolipidowej. Kwas hialuronowy wygładza skórę, poprawia jej elastyczność i zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu. Jest to idealny składnik dla każdego, kto zmaga się z chroniczną suchością skóry.

Co jeszcze znajdziesz w składzie kremu Mixa Hyalurogel?

Oprócz kwasu hialuronowego, w składzie kremu znajdują się również:

masło shea, które intensywnie odżywia i regeneruje skórę,

gliceryna, znana z silnych właściwości nawilżających,

oleje i emolienty, które wspomagają zatrzymywanie wody w skórze,

biosacharydy, które dodatkowo łagodzą i wygładzają skórę,

bezpieczne konserwanty oraz składniki strukturalne formuły jak syntetyczny wosk i polimery.

Skład produktu został opracowany tak, aby zapewniać maksymalną skuteczność bez zbędnych dodatków takich jak parabeny. Produkt jest bezpieczny i delikatny, nawet dla najbardziej wymagającej skóry.

Czytaj także: