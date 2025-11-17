Wraz z upływem lat skóra twarzy potrzebuje coraz bardziej zaawansowanej i przemyślanej pielęgnacji. Kobiety po 60. roku życia często zmagają się z utratą jędrności, wyraźnymi zmarszczkami i przesuszeniem cery, dlatego warto sięgnąć po kosmetyk opracowany z myślą o tych szczególnych potrzebach.

Krem OMI to produkt, który szybko stał się hitem wśród pań ceniących skuteczność i naturalne składniki. Dzięki specjalnie opracowanej formule krem już po pierwszym użyciu nawilża, wygładza i przywraca zdrowy wygląd skórze dojrzałej.

Krem - Fot. rossmann.pl

Co daje skórze produkt?

Regularne stosowanie kremu OMI przynosi zauważalne korzyści skórze dojrzałej. Już po pierwszym użyciu można dostrzec poprawę nawilżenia, wygładzenie drobnych zmarszczek i ogólną poprawę kondycji cery.

Efekty regularnego używania kremu:

zwiększenie sprężystości i jędrności skóry,

zmniejszenie widoczności zmarszczek mimicznych i głębokich,

wzmocnienie bariery hydrolipidowej naskórka,

ochrona przed działaniem czynników zewnętrznych, jak wiatr, słońce czy zanieczyszczenia.

Warto podkreślić, że skuteczność kremu wynika nie tylko z zawartości nowoczesnych składników aktywnych, ale także ich synergistycznego działania. Krem OMI pozwala utrzymać skórę w doskonałej kondycji przez całą dobę.

Jakie składniki aktywne zawiera Krem OMI?

Kluczową przewagą kremu OMI nad konkurencją jest skład oparty aż w 97% na składnikach pochodzenia naturalnego. Wśród nich warto wymienić:

Peptydy napinające – Odpowiadają za poprawę jędrności i sprężystości skóry, wpływając na redukcję zmarszczek. Peptydy są obecnie jednymi z najbardziej cenionych składników w pielęgnacji cery dojrzałej.

– Odpowiadają za poprawę jędrności i sprężystości skóry, wpływając na redukcję zmarszczek. Peptydy są obecnie jednymi z najbardziej cenionych składników w pielęgnacji cery dojrzałej. Kwas hialuronowy – Zapewnia intensywne nawilżenie, wiąże wodę w naskórku i zapobiega jej utracie. Dzięki niemu skóra staje się bardziej elastyczna, napięta i odporna na procesy starzenia.

– Zapewnia intensywne nawilżenie, wiąże wodę w naskórku i zapobiega jej utracie. Dzięki niemu skóra staje się bardziej elastyczna, napięta i odporna na procesy starzenia. Masło shea – Działa łagodząco, odżywczo i ochronnie. Wzmacnia barierę ochronną skóry, zapobiega jej przesuszeniu oraz wspiera procesy regeneracyjne.

W składzie kremu znajdują się także naturalne oleje i ekstrakty roślinne, które łagodzą podrażnienia i dodatkowo wspierają odnowę naskórka.

Jak stosować krem?

Aby w pełni wykorzystać potencjał kremu OMI, należy stosować go codziennie rano i wieczorem:

Dokładnie oczyść skórę twarzy, szyi i dekoltu łagodnym preparatem myjącym dostosowanym do cery dojrzałej. Delikatnie osusz skórę, pozostawiając ją lekko wilgotną – to wspomaga wchłanianie kremu. Nanieś niewielką ilość kremu na twarz, szyję oraz dekolt. Wmasuj krem kolistymi ruchami, aż do całkowitego wchłonięcia. W ciągu dnia krem OMI może być stosowany również jako baza pod makijaż, zapewniając cerze nawilżenie i gładkość.

Krem dzięki lekkiej konsystencji nie obciąża skóry i szybko się wchłania. Pozostawia uczucie komfortu, a regularne stosowanie wzmacnia efekty pielęgnacyjne.

Czytaj także: