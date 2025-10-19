Puszysty bucket hat to must have sezonu jesień-zima 2025/2026, który łączy modny wygląd z funkcjonalnością. Miękki, ciepły i przyjemny w dotyku, stanowi idealne uzupełnienie jesienno-zimowych stylizacji. Dzięki różnorodności kolorów i faktur pozwala stworzyć look, który wyróżni cię z tłumu, a jednocześnie zapewni komfort w chłodne dni.

Ten modny dodatek zyskał popularność nie tylko wśród influencerek, ale też miłośniczek wygodnego, miejskiego stylu. Puszysty bucket hat doskonale komponuje się z płaszczem, puchówką czy oversize’owym swetrem, dodając całości lekkości i odrobiny modowej zabawy. To dowód, że praktyczność może iść w parze z trendami.

"Dziki" bucket hat ze Stradivariusa

Puszysty panterkowy bucket hat to opcja dla indywidualistek. Nosząc go, możesz być pewna, że nie pozostaniesz niezauważona. Z czym łączyć panterkowy kapelusz ze Stradivariusa? Doskonale będzie prezentował się z długim czarnym płaszczem i modnymi butami w stylu slouchy. Aby iść za ciosem, pokuś się o puszystą super modną etolę — ona doda całości nonszalancji. Panterkowy bucket hat możesz nosić zarówno do biura, jak i na co dzień.

Elegancki bucket hat z Parfois

Są takie dni, że trzeba wyglądać elegancko. Wtedy z pomocą przyjdzie ci stylowy bucket hat z Parfois. Jego zielony kolor i dość krótki włos przywodzi na myśl nakrycia głowy gwiazd filmowych z lat 50. Kapelusz w kolorze khaki pięknie będzie komponował się z oversizowym płaszczem w camelowym kolorze i z wysokimi, czarnymi kozakami na słupku. Torebka? Może klasyk w stylu Balenciagi? Ja jestem za.

"Naturalny" bucket hat z H&M

Choć już od dawna nie nosimy naturalnych futer, te sztuczne przypominają je do złudzenia. Spójrz tylko na bucket hat z H&M. Puszysty, brązowy — prezentuje się wyjątkowo dostojnie, ale spokojnie możesz nosić go także na co dzień np. do białej kurtki puchowej. Z czym jeszcze łączyć "naturalny" bucket hat z H&M? Możesz iść za ciosem i zestawić go z futerkiem w podobnym kolorze — dla mnie taki total look to prawdziwy modowy strzał w dziesiątkę.

Bucket hat — więcej inspiracji

Już ustaliłyśmy, że puszysty bucket hat to must-have na sezon jesień-zima 2025/2026. Ale może potrzebujesz więcej inspiracji, do czego go nosić? Proszę bardzo. Poniżej świetne pomysły.