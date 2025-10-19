Elegancki żakiet to element garderoby, który nigdy nie wychodzi z mody. Choć jego historia sięga dekad wstecz, dziś przeżywa swój wielki powrót – i to w najlepszym możliwym stylu. Wzorem dla współczesnych projektantów oraz popularnych marek odzieżowych stała się Jackie Kennedy – ikona mody, której szyk i klasa zachwycają kolejne pokolenia. W Sinsay pojawił się model żakietu, który wygląda jak żywcem wyjęty z lat 60., a jego cena to zaledwie 69,99 zł. To modowy hit, którego nie można przegapić.

Jackie Kennedy i jej kultowy styl: prostota, szyk i ponadczasowe żakiety

Jackie Kennedy, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, przeszła do historii jako ikona stylu, która zdefiniowała modę lat 60. Jej wizerunek, pełen wyrafinowanej prostoty, do dziś inspiruje projektantów i kobiety na całym świecie. Ubrania, które wybierała, charakteryzowały się prostymi, ale wyrafinowanymi krojami oraz subtelną kolorystyką.

Elegancki żakiet Jackie Kennedy, fot. Getty Images, Bettmann, Contributor

Jackie była znana z noszenia eleganckich garsonkowych zestawów, na które składały się dopasowane żakiety i spódnice do kolan. Często stawiała na pastelowe barwy, które tworzyły spójny i łagodny wizerunek. Dopełnieniem jej stylizacji były charakterystyczne dodatki: okrągłe kapelusze typu pillbox, ciemne okulary i perłowe naszyjniki. Jej wybory nie były przypadkowe – Jackie Kennedy z precyzją budowała swoją garderobę, często sięgając po projekty takich domów mody jak Chanel, Dior czy Givenchy. Współpracowała też z Olegiem Cassinim, który stworzył wiele jej kultowych stylizacji.

Choć od lat 60. minęło już wiele dekad, styl Jackie Kennedy pozostaje niezwykle aktualny. Ponadczasowa klasyka, jaką reprezentowała, dziś znów wraca na wybiegi i do sieciówek. Współczesne kobiety doceniają tę estetykę za elegancję i uniwersalność. Nie trzeba jednak wydawać tysięcy, aby wyglądać jak ikona stylu – wystarczy sięgnąć po odpowiednio skrojony, elegancki żakiet.

Żakiet z ozdobnymi guzikami z Sinsay

Moda inspirowana stylem Jackie Kennedy jest dziś na wyciągnięcie ręki. W sklepie internetowym Sinsay dostępny jest żakiet z ozdobnymi guzikami, który idealnie wpisuje się w estetykę lat 60. Model utrzymany jest w kremowym kolorze, nawiązującym do pastelowej palety, którą tak często wybierała była pierwsza dama. Prosty krój i dopracowane detale sprawiają, że żakiet prezentuje się niezwykle elegancko. Cena żakietu to jedynie 69,99 zł, co czyni go nie tylko modnym, ale i dostępnym wyborem dla każdej kobiety, która pragnie poczuć się szykownie.

Elegancki żakiet, fot. mat. prasowe

Ten żakiet doskonale sprawdzi się zarówno w stylizacjach biurowych, jak i na bardziej formalne wyjścia. Można zestawić go z klasycznymi spodniami z wysokim stanem lub trapezową spódnicą, tworząc stylizację rodem z lat 60. Dodając do tego perły i subtelne dodatki, łatwo uzyskać look inspirowany Jackie Kennedy.

