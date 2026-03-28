Romantyczne fasony, delikatne printy i miękkie tkaniny znów przejmują modę uliczną. Cottagecore to nie tylko trend z Instagrama – to kierunek, który widzimy w kolekcjach popularnych marek. Łączy w sobie kobiecość, wygodę i subtelną nostalgię za naturą. Właśnie dlatego tak dobrze sprawdza się na co dzień. Wśród nowych propozycji szczególnie wyróżnia się sukienka z wiązanym paskiem z H&M.

Sukienka cottagecore z H&M wygląda, jak z francuskiej wsi

Model z H&M kosztuje 109,99 zł i już na pierwszy rzut oka przyciąga printem w liście, kwiaty i delikatne owoce. Jasnobeżowa baza z delikatnymi, roślinnymi motywami idealnie wpisuje się w trend, który stawia na naturalność i miękką paletę kolorów. Fason jest luźny, ale dzięki cienkiemu paskowi w talii można go łatwo dopasować do sylwetki.

Materiał jest lekki i przyjemny w dotyku, co dodaje całości subtelności i zmysłowej zwiewności. Bufiaste rękawy zakończone mankietem i marszczony dekolt nadają sukience romantycznego charakteru. Długość przed kolano sprawia, że nogi są wyeksponowane, ale wciąż w bardzo niewymuszony sposób. To typ ubrania, które robi całą stylizację bez potrzeby kombinowania i dobierania miliona dodatków.

Uwagę zwracają również detale – troczki do przewiązania wykończone są złotymi elementami z przywieszkami w kształcie jabłka, a samo szycie wygląda na bardzo solidne i starannie wykonane. Dostępna jest w rozmiarach od XXS do XXL.

Sukienka cottagecore z H&M, Fot. mat. prasowe H&M

Skąd się wziął trend cottagecore?

Powrót cottagecore to nie przypadek. Po kilku sezonach minimalizmu i estetyki quiet luxury pojawiła się w wielu z nas potrzeba ekspresji i możliwości swobodnego wyrażania siebie. O wiele bardziej liczy się moda, która wzbudza emocje: szokuje, ale też przywodzi na myśl ciepło, komfort i sielską atmosferę. Właśnie tutaj pojawia się cottagecore, trend, który czerpie z estetyki wiejskiego życia, dawnych lat i rękodzieła, ale w nowoczesnym wydaniu. Daje poczucie spokoju i autentyczności, którego często brakuje w codziennym tempie.

Korzenie cottagecore sięgają romantyzmu i stylu vintage, ale jego współczesna wersja jest dużo bardziej praktyczna. To już nie tylko długie suknie i koronki, ale też krótsze fasony, które łatwo nosić w mieście. Dlatego właśnie taka sukienka z H&M jest świetnym wyborem – nie wygląda przerysowanie, a jednocześnie dodaje stylizacji charakteru.

Komu sukienka cottagecore z H&M będzie pasować?

Krój oversize z wiązaniem w talii daje sporo możliwości. Najlepiej sprawdzi się u sylwetek typu prostokąt i kolumna, bo pozwala stworzyć wcięcie i nadać proporcji. Dobrze wygląda też u figury gruszki – luźniejsza góra równoważy biodra, a długość podkreśla nogi.

Warto jednak uważać przy bardzo drobnej sylwetce – nadmiar materiału może przytłoczyć. W takim przypadku lepiej mocniej zaznaczyć talię lub skrócić optycznie długość, np. przez buty na niewielkim obcasie. Przy pełniejszym biuście marszczenie przy dekolcie może dodać objętości, co nie każdemu będzie odpowiadać.

Jak nosić zwiewne sukienki wiosną?

Ta sukienka najlepiej wygląda w prostych zestawach. Na co dzień wystarczy dodać płaskie sandały albo baleriny i koszykową torebkę – efekt jest natychmiastowy. W wersji miejskiej można ją zestawić z cięższymi butami, np. botkami i skórzaną kurtką, żeby przełamać romantyczny klimat.

Do pracy sprawdzi się z minimalistycznymi mokasynami i dużą torbą typu shopper. W chłodniejsze dni wystarczy narzucić kardigan lub krótki trencz. To właśnie jej największa siła – jedna rzecz, a tyle możliwości. Przy tej cenie do jakości trudno o bardziej uniwersalny hit.

