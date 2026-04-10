To ten typ sukienki, który od razu po założeniu buduje klimat – lekko sielankowy, miękki, trochę romantyczny. Przywołuje skojarzenia z późną wiosną i początkiem lata, kiedy wszystko jest w rozkwicie, a słońce przyjemnie ogrzewa skórę. Widać tu też subtelne inspiracje słowiańskimi motywami – falbany, wiązania i naturalna faktura materiału tworzą efekt swobody, który nie wygląda na wystylizowany, tylko autentyczny. Sukienka z krepy to prawdziwa perełka z H&M.

Sukienka z krepy z falbanami – detal, który robi całą stylizację

Model z H&M to krótka, jasnobeżowa propozycja wykonana z lekkiej, lekko fakturowanej tkaniny. Ma luźny krój, długie rękawy zakończone delikatnym marszczeniem oraz charakterystyczny dekolt z falbanami i wiązaniem. Cena 127,99 zł dobrze wpisuje się w kategorię cena do jakości – to ubranie, które wygląda znacznie drożej, niż faktycznie kosztuje.

Materiał jest miękki i przyjemny w dotyku, lekko „lejący”, dzięki czemu sukienka naturalnie układa się na sylwetce. Falbany przy dekolcie i wiązanie nadają jej rustykalnego charakteru, ale w nowoczesnym wydaniu. To dokładnie ten typ ubrania, który „robi całą stylizację” – nie potrzebujesz wiele więcej, żeby wyglądać dobrze.

Dostępna jest w rozmiarach XXS-XL.

Sukienka boho, Fot. mat. prasowe H&M

Boho powraca w słowiańskim stylu

Powrót stylu boho to nie przypadek. Wpisuje się w większy trend powrotu do naturalnych materiałów, luzu i estetyki effortless chic. Po latach dominacji minimalizmu w wersji „clean” coraz częściej szukamy czegoś bardziej miękkiego, subtelnego i bardziej dziewczęcego – i właśnie taki klimat daje nam boho.

Inspiracje latami 70. są dziś reinterpretowane w bardziej użytkowy sposób. Zamiast ciężkich dodatków i przesady mamy subtelne detale: falbany, wiązania, delikatne marszczenia. Dzięki temu taki fason jest bezpiecznym trendem do wykorzystania w wiosennych i letnich stylizacjach. Nie wygląda jak przebranie, tylko jak naturalna, współczesna część garderoby.

Komu najbardziej pasuje sukienka boho w tym fasonie?

Luźna sukienka boho z falbanami najlepiej sprawdzi się na sylwetkach osób, które chcą dodać objętości w górnej części ciała lub zrównoważyć proporcje. Świetnie wygląda u osób o węższych ramionach lub sylwetce typu gruszka – falbany przy dekolcie optycznie poszerzają górę i wyrównują proporcje.

Dla sylwetek o pełniejszym biuście lub bardzo krótkiej szyi ten model może być bardziej wymagający. Zabudowany dekolt z falbanami może optycznie skracać szyję i dodawać objętości tam, gdzie nie zawsze jest to pożądane. W takiej sytuacji warto nosić ją lekko rozwiązaną lub zestawić z wydłużającymi dodatkami, jak długie kolczyki.

Jak ją stylizować, żeby wyglądała nowocześnie?

Najprostszy sposób to zestawienie jej z kontrastującymi elementami. Do tej sukienki świetnie pasują cięższe sandały na płaskiej podeszwie albo kowbojki – przełamują jej romantyczny charakter i nadają całości modowego sznytu.

Na co dzień możesz dorzucić skórzaną kurtkę lub marynarkę w kroju oversize – to szybki sposób na stylizację bez wysiłku. W wersji bardziej letniej sprawdzi się koszykowa torebka i minimalistyczne klapki. Jeśli chcesz podkreślić talię, dodaj cienki pasek, ale równie dobrze możesz zostawić ją w luźnej formie – to właśnie ten luz jest jej największym atutem.

Dodatki warto trzymać w klimacie naturalnym: złoto, drewno, skóra. Ta sukienka nie potrzebuje konkurencji – wystarczy jeden mocniejszy akcent, żeby całość wyglądała spójnie i modnie.

Czytaj także: