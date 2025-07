Tej jesieni czeka nas iście czekoladowy zawrót głowy. Szał na ten odcień będzie widoczny w trendach beauty, ponieważ hot chocolate nails to najmodniejsze paznokcie na jesień 2025. W naszych szafach jednak też zacznie królować ten kolor. Chocolate jeans to hit jesieni 2025 roku - szczególnie w wersji wide leg. Do tego dochodzą chocolate hills, które są jak marzenie. A zwieńczeniem takiej stylizacji może być tylko ona. Czekoladowa torebka półksiężyc z Reserved to hit jesieni 2025.

Czekoladowa torebka półksiężyc z Reserved to hit jesieni 2025

Na wyprzedaży w sieci sklepów Reserved znalazła się torebka, która od razu przykuła moją uwagę. Przede wszystkim dlatego, że jest czekoladowa, a to najmodniejszy odcień jesieni 2025. Nie tylko to sprawia jednak, że warto ją rozważyć podczas zakupów.

Ta torebka będzie hitem również ze względu na to, że można ją nosić na dwa sposoby - zawieszoną na ramieniu lub na skróconym pasku w ręce jako dużą kopertówkę. W dodatku została wykonana z zamszu, a to materiał, który zdominuje nasze garderoby tej jesieni.

Zamszowa torebka hobo z Reserved ma jeden rozmiar i tylko jeden odcień. Teraz można ją kupić za 179,99 zł, co jest dużą obniżką, bo w standardowej cenie trzeba było za nią zapłacić 359,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Czekoladowa torebka półksiężyc z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Czekoladowa torebka - inspiracje

Taka czekoladowa torebka będzie cudownym uzupełnieniem każdej jesiennej stylizacji. Niezależnie od tego, czy postawisz na jeansy, czy sukienkę, a może na skórę lub trencz, ten dodatek będzie idealny. Zwłaszcza jeśli zestawisz go z zamszowymi botkami i np. wyrazistą złotą biżuterią. Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z czekoladową torebką. Która z nich podoba ci się najbardziej?

Czekoladowy kolor będzie dominował jesienią 2025

Chocolate to jeden z najmodniejszych kolorów jesieni 2025. Pysznie się kojarzy, a do tego jest otulający - niczym najlepsza dopamine bag. Nic więc dziwnego, że czekoladowy odcień będzie królował w naszych garderobach, ale też trendach beauty.

Już teraz zaopatrujemy się w czekoladowe perfumy, lakiery do paznokci i pomadki. To bowiem czekoladowe dodatki będą nadawać naszym stylizacjom charakteru. Postaw zatem na jednolitą stylizację - np. białą lub czarną, a do tego dopasuje czekoladowe buty, torbę i oczywiście paznokcie. Będziesz prezentować się szałowo.