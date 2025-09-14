Jesień nadchodzi wielkimi krokami, więc czas skompletować odpowiednią garderobę na tę porę roku, która będzie się dobrze komponować z trenczem i skórzanym płaszczem, czyli hitowymi okryciami wierzchnimi w tym sezonie. Szczególnie warto wybierać te w modnych odcieniach, a nie ma bardziej trendy koloru w tym okresie niż czekoladowy. Oto 3 najpiękniejsze brązowe sukienki polskich marek na jesień 2025, które wybrałam. Będą pięknie wyglądać zarówno w eleganckiej wersji, jak i bardziej casualowej na co dzień.

Reklama

1. Czekoladowa sukienka z półgolfem - Ansin

To najkrótsza sukienka w tym zestawieniu sięgająca nieco powyżej kolan, ale jednocześnie najlepszy model do jesiennych stylizacji. Świetnie będzie się bowiem prezentować ze skórzanymi butami i skórzanym płaszczem w kolorze czarnym. Taki model jest też doskonały do zestawienia go z butami za kolano oraz trenczem. Pięknie będzie się prezentował zarówno w biurowych stylizacjach z dodatkiem marynarki, jak i w tych bardziej niezobowiązujących na co dzień. Kosztuje 329 zł i jest dostępny również w odcieniu butelkowej zieleni oraz winnej czerwieni.

Czekoladowa sukienka z półgolfem - Ansin, Fot. materiały promocyjne, ansin.pl

2. Czekoladowa sukienka maxi - Kapsua

Propozycja od marki Kapsua to romantyczna opcja, którą warto wybrać na co dzień, ale też na różne uroczystości. To sukienka maxi z nieco asymetrycznym dołem. Wykonana została z wiskozy. Jest odcinana w talii oraz posiada krótki rękaw. Jest idealna do sandałków na słupku oraz czółenek w kolorze pearl white. Świetnie jednak będzie się prezentować w zestawieniu z brązowymi botkami idealnymi na jesień. Cudownie będzie komponować się z beżowym płaszczem - czy to trencz, czy wełniany płaszcz, czy może skórzany.

Czekoladowa sukienka maxi - Kapsua, Fot. materiały promocyjne, kapsua.com

3. Czekoladowa sukienka midi z półgolfem - Vistula

Warto zwrócić uwagę także na ponętny model, który znalazł się w asortymencie marki Vistula. To dzianinowa, opięta sukienka midi z eleganckim rozporkiem. Jest na tyle uniwersalna, że doskonale będzie wyglądać zarówno w połączeniu ze szpilkami czy kozakami i trenczem, jak również z biker boots i skórzaną kurtką czy płaszczem. Taki model jest niczym mała czarna - warto mieć go w swojej szafie, bo jest wyjątkowo uniwersalny. W dodatku teraz objęty jest promocją i kosztuje 249,99 zł.

Czekoladowa sukienka midi z półgolfem - Vistula, Fot. materiały promocyjne, vistula.pl

Czekoladowe elementy garderoby to hit jesieni i zimy 2025/2026

Czekoladowy odcień brązu wskazywany jest jako jeden z modnych kolorów sezonu jesień-zima 2025/2026. To właśnie on jest największym hitem tego sezonu i rozpoczyna listę barw, na które warto stawiać w tym okresie. Czekoladowa sukienka to nie wszystko. Chocolate shopper bag, chocolate heels czy hot chocolate nails udowadniają, że ten odcień będzie widoczny wszędzie.

Reklama

To jednak niejedyny kolor, na który warto postawić w tym sezonie. Równie pożądane będą beże i szarości. Z kolei bordo to nowy "masełkowy", czyli it-colour na jesień i zimę 2025/2026. Warto też zwrócić uwagę na odcienie niebieskiego, szczególnie na ribbon blue.