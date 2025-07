Sezony się zmieniają, a wraz z nimi stylizacje paznokci, na które się decydujemy. Oczywistym jest bowiem, że latem wolimy bardziej ekstrawaganckie kolory i dlatego te paznokcie to hit lata 2025. W sierpniu powoli już zaczynamy stawiać na manicure, który dobrze komponuje się z nadchodzącą jesienią. Wówczas kolory są nieco bardziej stonowane, ale to wcale nie oznacza, że nieciekawe. Hot chocolate nails to najmodniejsze paznokcie na jesień 2025 roku, których nie można nazwać nudnymi.

Hot chocolate nails to najmodniejsze paznokcie na jesień 2025

Hot chocolate nails to oczywiście paznokcie, które kolorystyką przypominają gorącą czekoladę. Trudno się zatem dziwić, że to właśnie one będą hitem jesieni. Ciepły kocyk, ulubiony serial, a do tego gorąca czekolada i pasujące do niej paznokcie - tak można spędzać długie, deszczowe wieczory.

Odcień gorącej czekolady można uzyskać na wiele sposobów. Może to być jaśniutki brąz przypominający napój z dodatkiem mleka. Ale ciemne odcienie tego koloru również będą wpisywać się w ten trend - przecież wielu z nas kocha też pić gorzką czekoladę.

Manicure hot chocolate nails nie musi być nudny

Wydawać się może, że brązy, czernie i beże to nudne kolory. Nic bardziej mylnego. Wszystko zależy od nas i od tego, na jaką stylizację postawimy oraz z czym ją zestawimy. Jeśli jesteś fanką minimalizmu, wówczas pomaluj paznokcie na jednolity kolor, a do tego dobierz wyrazistą biżuterię. Ogromne bransoletki i pierścionki wróciły do łask i cudownie podkreślą twój manicure.

Możesz też postawić na nieco bardziej ekstrawagancką stylizację paznokci. Płytka w odcieniu czekolady jest świetną bazą do różnych naklejek oraz innych zdobień. Warto też postawić na modny od wielu sezonów kolorowy french i pomalować czekoladowym lakierem jedynie czubek paznokcia.

Paznokcie hot chocolate nails - inspiracje

Znalazłam 5 różnych inspiracji na paznokcie w stylu hot chocolate. Wśród nich są stylizacje z całą pomalowaną płytką, ale też jedynie czekoladowe akcenty. Tylko od ciebie zależy, na jaki manicure się zdecydujesz.