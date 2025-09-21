Czasami nie trzeba wiele, aby zapewnić sobie piękną stylizację w luksusowym wydaniu. Wystarczy postawić na proste, ale jakościowe elementy garderoby. Jesienią i zimą warto dodać do tego komfort i ciepło. A to wszystko zapewni nam luksusowy materiał, jakim jest kaszmir. Nie da się ukryć, że swetry z niego wykonane są ponadczasowe i wracają w chłodniejsze sezony jak bumerang. Kaszmirowy sweter to zatem również must have jesieni i zimy 2025. Wybrałam 3 modele, które na długo zagoszczą w twojej szafie.

1. Beżowy sweter z domieszką kaszmiru - & Other Stories

Marka & Other Stories ma w swoim asortymencie sweter wykonany z połączenia wełny i kaszmiru. Dzięki temu jest on znacznie delikatniejszy niż modele z samej wełny, ale też cieplejszy niż 100% kaszmiru. Przede wszystkim jednak zachwycił nas sam krój tego swetra, który z jednej strony jest prosty, ale z drugiej ma bardzo ładne wykończenia. Świetnie będzie prezentował się w połączeniu z klasycznymi jeansami, ale też np. ze spodniami typu palazzo czy spódnicą. Sweter dostępny jest też w czarnej i ciemnobrązowej wersji kolorystycznej, a kosztuje 650 zł.

Kaszmirowy sweter & Other Stories, Fot. materiały promocyjne, stories.com

2. Szary kaszmirowy sweter - COS

Szare swetry to podstawa jesiennych i zimowych stylizacji. A model, który znalazł się w asortymencie marki COS, został wykonany w 100% z kaszmiru. Ma delikatne wycięcie pod szyją i okrągły dekolt. Z przodu jest lekko zbluzowany, co sprawia, że każda stylizacja z nim prezentuje się niezwykle lekko i niezobowiązująco. To model świetnie pasujący do czarnych jeansowych dzwonów lub spodni typu baggy. Do tego wystarczy dobrać najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026, aby stworzyć doskonałą stylizację. Sweter z COS kosztuje 1150 zł.

Szary kaszmirowy sweter od COS, Fot. materiały promocyjne, cos.com

3. Czarny kaszmirowy sweter - Mango

Na koniec model z popularnej sieci sklepów Mango. To czysta klasyka w najlepszym wydaniu. Ten sweter został wykonany w 100% z kaszmiru. Jest prosty i doskonale będzie prezentował się w zestawieniu z czarnymi cygaretkami. Można też dopasować go do garnituru. Również ciemne jeansy i sneakersy będą się świetnie z nim komponować. To naprawdę uniwersalny model, który posłuży nam przez lata. Dostępny jest też w innych kolorach, wśród których szczególnie warto zwrócić uwagę na biały i brązowy odcień. Kosztuje 499,99 zł.

Kaszmirowy sweter z Mango, Fot. shop.mango.com

Kaszmirowy sweter - stylizacje

Kaszmirowy sweter w tak neutralnych kolorach nie powinien stanowić problemu, jeśli chodzi o stylizację. Pod tym względem zdecydowanie stawiamy na minimalizm. Znalazłam jednak 3 inspiracje, które mogą stanowić dla ciebie wzór do stworzenia takiego looku. Która z nich podoba ci się najbardziej?