Jesień 2025 należy do spodni, ale nie byle jakich — każda modna para skrywa ciekawy akcent. Modne są jeansy, ale w kolorze sapphire blue. Naprawdę hot są skórzane modele, ale z rozszerzanymi nogawkami sięgającymi kostki. W trendach pozostają szerokie spodnie, ale tym razem w czekoladowym odcieniu. Na które postawisz?

Jeansy w kolorze sapphire blue od H&M

Jeśli myślałaś, że jeansy w tym sezonie wyjdą z mody, to byłaś w błędzie. Jesienią 2025 na pierwszy plan wysuwają się denimowe spodnie w kolorze sapphire blue. Odcień ten przypomina barwę szlachetnego kamienia i nadaje jeansowi wyjątkowej elegancji. It-girls stawiają na modele w tym ciekawym kolorze i łączą je z klasyczną białą koszulą oraz brązowymi loafersami lub beżowymi baletkami. Taki look to kwintesencja trendów na jesień 2025.

Nie wiesz jaki fason jeansów w odcieniu sapphire blue wybrać na jesień 2025? Ja postawiłabym, tak jak influencerki, na model z prostymi szerokimi nogawkami. Jeansy H&M kosztują 164,99 zł.

Jeansy - Fot. hm.com

Skórzane rozszerzane od Arket

Skórzane spodnie znów w trendach. Masz ochotę, aby tej jesieni jakaś para trafiła do twojej szafy? Postaw na model o rozszerzanych nogawkach kończących się tuż nad kostką. Do takiego fasonu spodni pasują zarówno botki, jak i np. super modne mokasyny. Co na górę? Koszula, oversizowa marynarka i sztuczne futerko w najmodniejszym czekoladowym odcieniu.

Zastanawiasz się, czy spodnie kończące nad kostką są dla ciebie? Spokojnie. One pasują każdej kobiecie, bez względu na figurę. Najważniejsze jest to, aby wybrać właściwy rozmiar. Skórzane spodnie Arket kosztują 1790 zł.

Spodnie - Fot. arket.com

Szerokie w kolorze czekolady od Zary

Ach ta czekolada. Jesienią 2025 jest chyba na wszystkich częściach garderoby. Lubisz ten kolor? Zaopatrz swoją garderobę w szerokie, czekoladowe spodnie, które będziesz nosić do wszystkiego i na każdą okazję. Na kawę z przyjaciółką łącz je z bluzą i sneakersami. Do pracy najlepiej zestawiaj je z klasyczną koszulą, marynarką w beżowym odcieniu i botkami. Na wieczór dobieraj do nich złotą bluzkę i szpilki. Możesz jeszcze dorzucić bransoletki w wersji XXL. Jeśli chcesz optycznie wysmuklić całą sylwetkę, szukaj modelu z mocno zaznaczonym kantem. Brązowe spodnie barki Zara kosztują 179 zł.