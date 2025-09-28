Myślisz, że influencerki zawsze wydają miliony na swoje stylizacje? Jesteś w błędzie. Za ostatni krzyk mody it-girls płacą grosze, a wyglądają obłędnie. Mowa o wstążce do przewiązywania włosów. Tego typu dodatek możesz kupić gotowy lub zrobić go samodzielnie z klasycznej aksamitki, lub satynowej tasiemki kupionej w pasmanterii — obie opcje kosztują około 5 zł.

Wstążka z logo marki

Zrobiłaś ostatnio droższe zakupy i zostały ci po nich wstążki, którymi przewiązane były pudełka? Możesz je wykorzystać, jak it-girls do związania eleganckiego kucyka. Pamiętaj, aby w pierwszej kolejności używać tych bez logo. Dlaczego? Ponieważ logotypy nie są sobie równe — jeśli jednak koniecznie chcesz wykorzystać tasiemki z nadrukiem, wybieraj te od droższych marek. Modowy recycling jest hot.

Pamiętaj. Jeśli chcesz bardziej ozdobić swoją wstążkę do włosów, przypnij do niej niewielką broszkę.

Im więcej, tym lepiej — wstążki nosimy nie tylko do kucyków

Do czego można użyć klasycznych satynowych i aksamitnych tasiemek? Do wiązania kucyka — to już wiesz. Ale nie wiesz jeszcze, że takie wstążki it-girls noszą teraz po kilka naraz związując nimi warkocze i koczki — im więcej aksamitek i tasiemek jednocześnie na głowie tym lepiej. Pamiętaj, aby nie zrobić na głowie tęczy. Staraj się wybierać wstążki w stonowanych, szlachetnych kolorach — bordo, czerń, granat i róż będą idealne.

Wstążka w wersji maxi

Kupno biżuteryjnej spinki do włosów w kształcie kokardy przekroczy budżet 5 zł. Dlatego, jeśli nie chcesz wydawać więcej, zrób ją sama. Wystarczą ci: brokatowa aksamitka, srebrne koraliki lub cekiny. Jedyne co musisz poświęcić to swój czas, ale jestem pewna, że robienie spinki do włosów, tak naprawdę może być dobrą zabawą. DIY jest w modzie bardzo na czasie.

Inne pomysły na to, jak nosić wstążki

Wstążki możesz nosić na milion różnych sposobów. Modne są warkocze plecione ze wstążką w środku. Świat mody lansuje także koczki zdobione tasiemką. Aksamitki też możesz użyć, aby stworzyć look inspirowany dawnymi gwiazdami kina. Potrzebujesz więcej pomysłów? Znajdziesz, je poniżej.