Mała czarna, którą do mody wprowadziła Coco Chanel, zawsze pozostaje w trendach. To bowiem kreacja ponadczasowa idealna na każdą okazję. Jeżeli nie wiesz, co założyć, mała czarna zawsze będzie dobrym wyborem. I wbrew pozorom nie musi ona być nudna. W sklepach dostępne są różne czarne sukienki w wersji mini, które wyróżniają się czymś, sprawiając, że nasza stylizacja nabiera charakteru. Wybrałam 3 modele mini, które są hitem jesienią 2025.

Reklama

1. God Save Queens - Sorry I'm Late Dress

Ta mała czarna jest iście drapieżna. Charakteru dodaje jej gorset, oraz wiązania przy udach. Do tego dopasowany krój, który rewelacyjnie podkreśla zalety sylwetki. Nie sposób przejść koło niej obojętnie. Jesienią będziemy ją nosić zarzuconą na koszulę z dodatkiem mocnych, wyrazistych butów w stylu biker boots. Do tego oczywiście ramoneska, najlepiej dłuższa, która zapewni nam komfort w chłodniejsze dni. Sukienka Sorry I'm Late kosztuje 1 199 zł.

God Save Queens - Sorry I'm Late Dress, Fot. materiały prasowe, God Save Queens

2. Le Collet - Slava Black

Niby klasyczna mała czarna, ale w rzeczywistości jest bardzo charakterna - przede wszystkim ze względu na rozkloszowany, "bombkowy" dół. To sukienka, która wygląda na prostą, a jednak wydłuża nogi do nieba, sprawiając, że wyglądamy w niej jak milion dolarów. Do tego prosta, zabudowana góra w paryskim stylu, która świetnie będzie prezentować się w połączeniu z trenczem i hitowym beretem. Do tej sukienki warto również dobrać klasyczne szpilki, np. white slingback, lub modne w tym sezonie buty za kolano. Kreacja w Le Collet kosztuje 690 zł.

Sukienka Le Collet - Slava Black, Fot. materiały promocyjne, lecollet.pl

3. Zara - Sukienka Halter

Ta sukienka to mała czarna, ale całkowicie nietypowa. Składa się bowiem z falbanek i ma odkryte ramiona, a zawiązana jest na szyi. Długością sięga mniej więcej do połowy uda. Świetnie nadaje się do noszenia jako samoistna kreacja, ale też do spodni np. typu palazzo. To zatem idealny element garderoby na jesień, który nada się na wiele okazji. Zwłaszcza że przeszyty jest elegancką, srebrną nitką, która dodaje mu uroku. Taką sukienkę w Zarze możemy kupić za 199 zł.

Zara - Sukienka Halter, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Czytaj także: