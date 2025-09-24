Modne elementy garderoby to jedno, ale warto wiedzieć, jakie dodatki do nich dobrać, aby stworzyć najbardziej hitową stylizację sezonu. Wiemy już, że "wężowe" dodatki wracają do łask, a te 3 bransoletki podkreślą każdą jesienną stylizację. Również ten biżuteryjny dodatek widzę na każdym kroku już teraz, a w nadchodzącym sezonie będzie królował w naszych stylizacjach. Nie można jednak zapomnieć o innym, który świetnie sprawdzi się w oficjalnych outfitach. Krawat to modny dodatek do biura na jesień i zimę 2025.

Był widoczny już w ubiegłych sezonach, ale teraz rozgości się w naszych szafach na dobre. Jesienią i zimą 2025/2026 będzie jednym z najczęściej wybieranych dodatków - tuż obok chocolate bag, beretów oraz sygnetów w męskim stylu. Jak zatem widać, czas zajrzeć do szafy swojego faceta i podebrać mu kilka elementów garderoby.

Przejrzałam zdjęcia z wybiegów z ostatnich sezonów i wiem jedno - krawat można nosić na 4 różne sposoby i w każdej z tych opcji jesteśmy w stanie zadać szyku. Wystarczy wiedzieć, z czym go połączyć, aby prezentować się stylowo i to nie tylko w biurze.

Stylizacja w męskim stylu aż się prosi o krawat

Jeżeli podbieramy dodatek z męskiej szafy, to warto też tam poszukać inspiracji. Nie chodzi od razu o męski garnitur, choć z pewnością w dobrze skrojonym modelu każda z nas będzie się prezentować jak milion dolarów. Świetną inspiracją na jesień są jednak lniane spodnie typu palazzo oraz oversize'owa koszula, która będzie stanowić świetną bazę dla szerokiego krawata. Szczególnie jeśli te dwa elementy garderoby zaczną ze sobą kontrastować kolorystycznie.

Oversize'owa stylizacja i krawat, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Krótki krawacik dodaje uroku

Dom mody Armani wprowadził do swojej kolekcji krótkie krawaty, które doskonale prezentują się w damskich stylizacjach. Świetnie wyglądają na jednolitych sukienkach, ale też koszulach. Doskonale zatem będą wyglądać jako zwieńczenie biznesowej stylizacji. Lepiej jednak nie łączyć ich z marynarkami, bo w tym przypadku mogą nieco odstawać. Można je zastąpić także wstążeczką - klasyczną, aksamitną.

Krótki krawat Emporio Armani, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Rozwiązany krawat to kropka nad i

Krawat ma być wykończeniem stylizacji, dodatkiem, który zada szyku i postawi tę swoistą kropkę nad i. A to wcale nie znaczy, że musi być zawiązany. Możemy go nosić nonszalancko, lekko poluzowany lub... całkiem rozwiązany jak na pokazie mediolańskiej marki Vivetta. Tylko od nas zależy, na jak dużą ekstrawagancję chcemy postawić. Jedno jest jednak pewne - koniec z "idealnymi" stylizacjami do pracy. Teraz nawet w biurze podkreślamy swoją osobowość.

Rozwiązany krawat na pokazie marki Vivetta, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Chustka zamiast krawata to hit

A jeśli nie czujesz się komfortowo w wersji z krawatem, zawsze możesz postawić na jego namiastkę - chustkę wiązaną pod szyją. Wszelkiego rodzaju apaszki i bandany wróciły bowiem do łask i są absolutnym hitem jesieni oraz zimy 2025. Paryskie it-girls noszą je na 3 sposoby, a w tym sezonie my będziemy uzupełniać nimi wszystkie biznesowe stylizacje - począwszy od tweedowych garsonek, przez TOP 3 najmodniejsze garnitury na jesień i zimę 2025/2026, aż po klasyczne marynarki, które można nosić nie tylko do pracy.