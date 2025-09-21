Te sukienki to hit sezonu jesień-zima 2025/2026. Na ich bazie stworzysz eleganckie i casualowe looki
Boom na sukienki — tak możemy powiedzieć po obejrzeniu pokazów na sezon jesień-zima 2025/2026. Sukienki to ta część garderoby, która niemal zdominowała kolekcje najlepszych domów mody. Jakie modele są najbardziej hot? Zobacz zdjęcia poniżej — to 3 hitowe sukienki, które możesz nosić na co dzień i od święta.
Czy sukienka to ta część garderoby, którą zakładasz, gdy nie masz się w co ubrać? Ja mam podobnie. Sukienka nie potrzebuje innego "towarzystwa" niż buty i torebka. Wygląda na to, że w tym sezonie projektanci chcą nam ułatwić życie — ich kolekcje są pełne sukienek. Na które modele warto postawić w sezonie jesień-zima 2025/2026? Moim zdaniem najbardziej hot są sukienki: w pomarańczowym kolorze, kwieciste i te z nutą retro sznytu.
Modne sukienki na sezon jesień-zima 2025/2026 są pomarańczowe
Dawno niewidziany kolor pomarańczowy w tym sezonie opanował kolekcje najlepszych domów mody. Yves Saint Laurent ubrał swoje modelki w pomarańczowe sukienki z szerokimi ramionami. Jeśli nie masz odwagi nosić kreacji o takim fasonie, pozostań przy samej soczystej barwie.
Na randkę i na imprezę sukienkę w tym kolorze noś ze szpilkami i dużą biżuterią, czyli tak jak zaprezentował to Anthony Vaccarello na pokazie domu mody Yves Saint Laurent. Chcesz nosić taki model na co dzień? Dobierz do niej sneakersy i torebkę typu worek.
Modne sukienki na sezon jesień-zima 2025/2026 mają retro charakter
Lubisz stylizacje w stylu retro? Zatem w sezonie jesień-zima 2025/2026 zaopatrz się w supermodną sukienkę w stylu lat 60. Na pokazie Gucci możemy podziwiać ją w niebieskim total looku. Pudełkowe sukienki damskie jesienią i zimą staną się idealną bazą do tworzenia stylizacji zarówno w minimalistycznym (na co dzień), jak i w ekstrawaganckim duchu (na wyjście).
W wydaniu codziennym sukienki w stylu retro doskonale łączą się z prostymi w formie kozakami na kaczuszce i niewielką torebką na ramię. Jeśli masz odwagę, załóż na głowę apaszkę w sposób na tak zwaną" babuszkę". Na wyjście pudełkową sukienkę zestaw ze szpilkami i modną minitorebką. Co stosunkowo skromnej sukience w stylu lat 60. doda nonszalancji? Biżuteria w rozmiarze XXL.
Modne sukienki na sezon jesień-zima 2025/2026 są kwieciste
W sezonie jesień-zima 2025/2026 sukienki w kwiatki pojawiają się na każdym kroku, a dokładniej mówiąc: prawie na każdym wybiegu. Nie przejmuj się tym, że na chłodne dni projektanci proponują kreacje z krótkim rękawem lub na ramiączkach. Jak nosić takie lekkie modele na co dzień? Z otulającym kardiganem. Na wyjście kwieciste sukienki bez rękawów można uzupełnić marynarką lub futerkiem.
Przeczytaj także:
- Kokardy opanowały wybiegi. Oto 3 rzeczy z tym hitowym akcentem, które już pokochały it-girls
- It-girls na całym świecie pokochały kurtkę w tym kolorze. Znalazłam 3 modele w cenie do 200 zł
- Te jeansy to mój ulubiony powrót jesieni 2025. Kopenhaskie it-girls już je pokochały