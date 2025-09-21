Czy sukienka to ta część garderoby, którą zakładasz, gdy nie masz się w co ubrać? Ja mam podobnie. Sukienka nie potrzebuje innego "towarzystwa" niż buty i torebka. Wygląda na to, że w tym sezonie projektanci chcą nam ułatwić życie — ich kolekcje są pełne sukienek. Na które modele warto postawić w sezonie jesień-zima 2025/2026? Moim zdaniem najbardziej hot są sukienki: w pomarańczowym kolorze, kwieciste i te z nutą retro sznytu.

Modne sukienki na sezon jesień-zima 2025/2026 są pomarańczowe

Dawno niewidziany kolor pomarańczowy w tym sezonie opanował kolekcje najlepszych domów mody. Yves Saint Laurent ubrał swoje modelki w pomarańczowe sukienki z szerokimi ramionami. Jeśli nie masz odwagi nosić kreacji o takim fasonie, pozostań przy samej soczystej barwie.

Na randkę i na imprezę sukienkę w tym kolorze noś ze szpilkami i dużą biżuterią, czyli tak jak zaprezentował to Anthony Vaccarello na pokazie domu mody Yves Saint Laurent. Chcesz nosić taki model na co dzień? Dobierz do niej sneakersy i torebkę typu worek.

Pokaz Yves Saint Laurent - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Modne sukienki na sezon jesień-zima 2025/2026 mają retro charakter

Lubisz stylizacje w stylu retro? Zatem w sezonie jesień-zima 2025/2026 zaopatrz się w supermodną sukienkę w stylu lat 60. Na pokazie Gucci możemy podziwiać ją w niebieskim total looku. Pudełkowe sukienki damskie jesienią i zimą staną się idealną bazą do tworzenia stylizacji zarówno w minimalistycznym (na co dzień), jak i w ekstrawaganckim duchu (na wyjście).

W wydaniu codziennym sukienki w stylu retro doskonale łączą się z prostymi w formie kozakami na kaczuszce i niewielką torebką na ramię. Jeśli masz odwagę, załóż na głowę apaszkę w sposób na tak zwaną" babuszkę". Na wyjście pudełkową sukienkę zestaw ze szpilkami i modną minitorebką. Co stosunkowo skromnej sukience w stylu lat 60. doda nonszalancji? Biżuteria w rozmiarze XXL.

Pokaz Gucci - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Modne sukienki na sezon jesień-zima 2025/2026 są kwieciste

W sezonie jesień-zima 2025/2026 sukienki w kwiatki pojawiają się na każdym kroku, a dokładniej mówiąc: prawie na każdym wybiegu. Nie przejmuj się tym, że na chłodne dni projektanci proponują kreacje z krótkim rękawem lub na ramiączkach. Jak nosić takie lekkie modele na co dzień? Z otulającym kardiganem. Na wyjście kwieciste sukienki bez rękawów można uzupełnić marynarką lub futerkiem.

Pokaz Prada -Fot. spotlight.launchmetrics.com

