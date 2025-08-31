Spodnie palazzo to bez wątpienia najmodniejszy model 2025 roku. Jest obecny w trendach od wiosny. Latem stawialiśmy przede wszystkim na kolorowe modele, które rzucały się w oczy. Teraz przyjdzie czas na nieco wygaszenia. Spodnie palazzo na jesień 2025 to modele w tych 3 kolorach. To najmodniejsze barwy tego sezonu, więc trudno się dziwić. Znalazłam 3 modele spodni palazzo w tych odcieniach, które mogą posłużyć ci za inspirację do stworzenia hitowej stylizacji.

Spodnie palazzo na jesień 2025 to modele w tych 3 kolorach

Spodnie palazzo to fason z obszernymi nogawkami, które równomiernie rozszerzają się od bioder aż do kostek. Tworzą tym samym efekt kolumny i pięknie układają się podczas noszenia, na co wpływa też lejący się materiał, z którego zazwyczaj są wykonane. Często posiadają też wysoki stan, wydłużając nogi i talię.

Wiemy od dawna, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to przede wszystkim barwy ziemi. Właśnie dlatego w tym okresie będą królować brązy, beże oraz szarości. Całość może przełamać niebieski w odcieniu ribbon blue, który wpada nieco w granat. I właśnie patrząc na te trendy, możemy wyróżnić 3 odcienie, które świetnie sprawdzą się na modelach palazzo.

W związku z tym najmodniejsze kolory spodni palazzo w sezonie jesien-zima 2025/2026 to będą:

brąz,

szary,

granatowy.

Modne spodnie palazzo na jesień 2025 - przegląd

Wybrałam 3 modele spodni palazzo - każdy w innym, modnym kolorze tego sezonu. Są to elementy garderoby dostępne w popularnych sklepach i konceptach. Zapoznaj się z nimi i wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada - zarówno pod względem kroju i koloru, jak również tego, czy masz go z czym połączyć, aby stworzyć modną stylizację.

1. Brązowe spodnie o kroju wide leg - Massimo Dutti

W sieci sklepów Massimo Dutti możemy znaleźć wiele brązowych elementów garderoby, które są absolutnym hitem w tym sezonie. Przede wszystkim trudno przejść obojętnie obok tych spodni. To model wide leg, który jest rozszerzany od bioder do kostki, czyli w stylu palazzo. Stworzony został z elastycznego materiału, który sprawia, że nogawki wyglądają jak lejące się i tym samym pięknie układają się podczas ruchów. Takie spodnie kosztują 299 zł i są dostępne również w czarnej wersji.

Brązowe spodnie o kroju wide leg - Massimo Dutti, Fot. materiały promocyjne, massimodutti.com

2. Szare spodnie Step Away - Undress Code

Gdański koncept Undress Code ma w swojej kolekcji niezwykłe spodnie palazzo w szarym kolorze z paskami. Dzięki tym ostatnim jest to model w stylu office core. Biurowy charakter spodni nie przeszkadza im jednak w byciu eleganckim. Wystarczy zestawić je z taką samą marynarką lub białą koszulą, aby stworzyć niezwykłą stylizację w trendzie quiet luxury. Taki model spodni na stronie konceptu aktualnie jest objęty promocją i kosztuje 836 zł.

Szare spodnie Step Away - Undress Code, Fot. materiały promocyjne, undress-code.com

3. Granatowe spodnie palazzo - COS

Marka COS również ma w swojej ofercie spodnie palazzo. W tym przypadku to granatowy model w pięknym, głębokim, ale jednocześnie nietypowym odcieniu w stylu ribbon blue. To zachwycająca barwa, która doskonale nadaje się na stylizację do biura, ale też po prostu na wyjście na miasto z przyjaciółmi czy na randkę. Niezależnie od tego, z jakiej okazji ją wybierzesz, z pewnością zadasz szyku - zwłaszcza zestawiając te spodnie z prostą koszulą lub T-shirtem. Fason, który znalazł się z asortymencie marki COS, kosztuje 400 zł.

Granatowe spodnie palazzo - COS, Fot. materiały promocyjne, cos.com

Inspiracje do noszenia spodni palazzo jesienią 2025

Spodnie palazzo świetnie prezentują się w zestawieniu z marynarką w tym samym kolorze. Tworzą wówczas elegancki garnitur w stylu oversize. To jednak także element garderoby, który pięknie komponuje się z lejącą się koszulą czy klasycznym topem w bardziej niezobowiązującej wersji. Warto wiedzieć, z czym je zestawić, aby stworzyć modną i elegancką stylizację. Dlatego wybrałam 5 inspiracji do noszenia spodni palazzo, które mogą ci posłużyć za natchnienie do stworzenia własnego looku. Który z tych outfitów wpadł ci w oko?