Spodnie palazzo na jesień 2025 to modele w tych 3 kolorach. Inne pary możesz schować na dno szafy
Spodnie palazzo na jesień 2025 to modele w 3 modnych w tym sezonie kolorach. Wybrałam 3 fasony ze sklepów, które posłużą ci za inspirację. Zobacz, jakie to modele.
Spodnie palazzo to bez wątpienia najmodniejszy model 2025 roku. Jest obecny w trendach od wiosny. Latem stawialiśmy przede wszystkim na kolorowe modele, które rzucały się w oczy. Teraz przyjdzie czas na nieco wygaszenia. Spodnie palazzo na jesień 2025 to modele w tych 3 kolorach. To najmodniejsze barwy tego sezonu, więc trudno się dziwić. Znalazłam 3 modele spodni palazzo w tych odcieniach, które mogą posłużyć ci za inspirację do stworzenia hitowej stylizacji.
Spodnie palazzo na jesień 2025 to modele w tych 3 kolorach
Spodnie palazzo to fason z obszernymi nogawkami, które równomiernie rozszerzają się od bioder aż do kostek. Tworzą tym samym efekt kolumny i pięknie układają się podczas noszenia, na co wpływa też lejący się materiał, z którego zazwyczaj są wykonane. Często posiadają też wysoki stan, wydłużając nogi i talię.
Wiemy od dawna, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to przede wszystkim barwy ziemi. Właśnie dlatego w tym okresie będą królować brązy, beże oraz szarości. Całość może przełamać niebieski w odcieniu ribbon blue, który wpada nieco w granat. I właśnie patrząc na te trendy, możemy wyróżnić 3 odcienie, które świetnie sprawdzą się na modelach palazzo.
W związku z tym najmodniejsze kolory spodni palazzo w sezonie jesien-zima 2025/2026 to będą:
- brąz,
- szary,
- granatowy.
Modne spodnie palazzo na jesień 2025 - przegląd
Wybrałam 3 modele spodni palazzo - każdy w innym, modnym kolorze tego sezonu. Są to elementy garderoby dostępne w popularnych sklepach i konceptach. Zapoznaj się z nimi i wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada - zarówno pod względem kroju i koloru, jak również tego, czy masz go z czym połączyć, aby stworzyć modną stylizację.
1. Brązowe spodnie o kroju wide leg - Massimo Dutti
W sieci sklepów Massimo Dutti możemy znaleźć wiele brązowych elementów garderoby, które są absolutnym hitem w tym sezonie. Przede wszystkim trudno przejść obojętnie obok tych spodni. To model wide leg, który jest rozszerzany od bioder do kostki, czyli w stylu palazzo. Stworzony został z elastycznego materiału, który sprawia, że nogawki wyglądają jak lejące się i tym samym pięknie układają się podczas ruchów. Takie spodnie kosztują 299 zł i są dostępne również w czarnej wersji.
2. Szare spodnie Step Away - Undress Code
Gdański koncept Undress Code ma w swojej kolekcji niezwykłe spodnie palazzo w szarym kolorze z paskami. Dzięki tym ostatnim jest to model w stylu office core. Biurowy charakter spodni nie przeszkadza im jednak w byciu eleganckim. Wystarczy zestawić je z taką samą marynarką lub białą koszulą, aby stworzyć niezwykłą stylizację w trendzie quiet luxury. Taki model spodni na stronie konceptu aktualnie jest objęty promocją i kosztuje 836 zł.
3. Granatowe spodnie palazzo - COS
Marka COS również ma w swojej ofercie spodnie palazzo. W tym przypadku to granatowy model w pięknym, głębokim, ale jednocześnie nietypowym odcieniu w stylu ribbon blue. To zachwycająca barwa, która doskonale nadaje się na stylizację do biura, ale też po prostu na wyjście na miasto z przyjaciółmi czy na randkę. Niezależnie od tego, z jakiej okazji ją wybierzesz, z pewnością zadasz szyku - zwłaszcza zestawiając te spodnie z prostą koszulą lub T-shirtem. Fason, który znalazł się z asortymencie marki COS, kosztuje 400 zł.
Inspiracje do noszenia spodni palazzo jesienią 2025
Spodnie palazzo świetnie prezentują się w zestawieniu z marynarką w tym samym kolorze. Tworzą wówczas elegancki garnitur w stylu oversize. To jednak także element garderoby, który pięknie komponuje się z lejącą się koszulą czy klasycznym topem w bardziej niezobowiązującej wersji. Warto wiedzieć, z czym je zestawić, aby stworzyć modną i elegancką stylizację. Dlatego wybrałam 5 inspiracji do noszenia spodni palazzo, które mogą ci posłużyć za natchnienie do stworzenia własnego looku. Który z tych outfitów wpadł ci w oko?