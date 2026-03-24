Wiosną wracamy do rzeczy, które są jednocześnie efektowne i wygodne. W trendach widać wyraźny zwrot w stronę romantycznych fasonów, naturalnych tkanin i ubrań, które „robią całą stylizację” bez dokładania miliona dodatków. Kwiaty znów grają pierwsze skrzypce, ale w bardziej dopracowanej, spokojniejszej wersji – bliżej estetyki effortless chic niż przesłodzonego boho. I właśnie w ten klimat idealnie wpisuje się sukienka midi z Zary z paskiem i kwiatowym nadrukiem.

Sukienka, która wygląda drożej, niż kosztuje

Sukienka midi z paskiem i nadrukiem w kwiaty z Zary kosztuje 179 zł i jest świetnym wyborem na sezon wiosenno-letni. To fason koszulowy z kołnierzykiem i zapięciem na guziki, z krótkim, lekko bufiastym rękawem i delikatnie rozkloszowanym dołem. W talii pojawia się szeroki pasek, który pięknie modeluje sylwetkę i nadaje całości bardziej dopracowany charakter. Materiał to 100% bawełny, lekki i przewiewny, dzięki czemu nie jest sztywny i dobrze układa się w ruchu.

Kolorystyka opiera się na jasnej bazie z fioletowo-zielonym printem, który wygląda świeżo i wiosennie, ale nie jest krzykliwy. To ważne, bo dzięki temu sukienka przechodzi płynnie z okazji świątecznych do codziennych stylizacji. Nadaje się na Wielkanoc, komunię czy wesele, ale też na co dzień do biura lub na kawę z przyjaciółką. To bardzo dobry stosunek ceny do jakości – wygląda jak coś z małego butiku, a kosztuje poniżej 200 zł.

Kwiecista sukienka midi z paskiem z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

Dlaczego ten fason jest ponadczasowy?

Koszulowe sukienki midi z paskiem to jeden z tych trendów, które regularnie wracają każdej wiosny, ale w tym roku mają wyjątkowo mocną pozycję. Wpisują się w nurt „soft tailoring”, czyli miękkiego, kobiecego podejścia do klasyki. Mamy tu strukturę (kołnierzyk, guziki), ale w lekkim, nieformalnym wydaniu.

To też ukłon w stronę lat 70. i 80., kiedy sukienki z zaznaczoną talią i długością midi były podstawą garderoby. Dziś wracają w bardziej komfortowej wersji – z naturalnych tkanin i w printach, które nie dominują stylizacji, tylko ją podkreślają. To dlatego ten model z Zary jest bezpiecznym trendem sezonowym, a nie jednorazową modą.

Jak wpływa na sylwetkę i komu najbardziej pasuje?

Ten konkretny fason bardzo dobrze pracuje na proporcjach. Pasek w talii optycznie ją podkreśla, a rozkloszowany dół równoważy biodra. Świetnie sprawdzi się u sylwetek typu klepsydra, gruszka czy prostokąt – dodaje kształtów tam, gdzie ich brakuje, albo je podkreśla bez przesady.

Bufiaste rękawy delikatnie poszerzają linię ramion, co jest korzystne przy węższej górze sylwetki. Długość midi z kolei wydłuża nogi, zwłaszcza w połączeniu z butami na lekkim podwyższeniu w cielistym odcieniu.

Mniej korzystnie taka kreacja może wypaść u osób o bardzo drobnej sylwetce i niskim wzroście – długość midi i szeroki pasek mogą optycznie skracać proporcje. W takim przypadku warto postawić na buty na niewielkim obcasie i zadbać o podkreślenie talii wyżej, np. wiążąc pasek nieco ciaśniej.

Stylizacje, które zrobisz w 5 minut

To typ ubrania, które naprawdę robi całą stylizację. Na Wielkanoc wystarczy dodać klasyczne baleriny lub sandały, delikatną biżuterię i małą torebkę. Efekt jest elegancki, ale niewymuszony.

Do biura możesz dorzucić marynarkę w odcieniu ecru albo beżu i zamienić buty na mokasyny lub czółenka na niskim obcasie. W ten sposób sukienka zyska bardziej formalny charakter, ale nadal pozostanie wygodna.

Na weekend? Wystarczy zmienić dodatki: skórzane klapki, większa torba typu shopper i okulary przeciwsłoneczne.

Na weekend? Wystarczy zmienić dodatki: skórzane klapki, większa torba typu shopper i okulary przeciwsłoneczne. To stylizacja bez wysiłku, która wygląda jak przemyślana od A do Z.

Ta sukienka z Zary trafia dokładnie w to, czego szukamy w wiosennej garderobie – jest efektowna, ale łatwa w noszeniu i daje wiele możliwości stylizacyjnych bez kombinowania. Jeśli miałaś ochotę na jeden nowy element na sezon, który „ogarnie temat”, to jest bardzo mocny kandydat.

