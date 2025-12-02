Małgorzata Kożuchowska, jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek i ikon stylu, po raz kolejny zachwyca swoją modową propozycją. Na zdjęciu opublikowanym na jej oficjalnym profilu na Instagramie zaprezentowała elegancki i zarazem casualowy zestaw idealny dla kobiet po 50. roku życia. Zobacz, jak ubrać się w jej stylu.

Jak wygląda stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej dla kobiet 50+?

Stylizacja Małgosi Kożuchowskiej składa się z dwóch kluczowych elementów: klasycznych jeansów typu wide leg z zawiniętymi nogawkami oraz marynarki w prążki. Jeansy wide leg, czyli szerokie nogawki, które nie opinają ud ani łydek, tworzą luźny i swobodny krój, który optycznie wydłuża sylwetkę. Nogawki są delikatnie zawinięte, co dodaje całości lekkości i nonszalancji.

Górna część stylizacji to elegancka marynarka w prążki – klasyczny model z dwurzędowym zapięciem i lekko zaznaczoną talią. Taki fason doskonale podkreśla kobiecą sylwetkę, a prążkowany materiał wydłuża optycznie tułów i dodaje smukłości.

Dlaczego ten zestaw jest idealny dla kobiet po 50. roku życia?

Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej łączy w sobie klasykę, wygodę i modowe wyczucie. To idealne rozwiązanie dla dojrzałych kobiet z kilku powodów.

Jeansy wide leg – ten fason nie tylko jest wygodny, ale również świetnie maskuje niedoskonałości sylwetki. Nie opinają ud, przez co sylwetka wygląda szczuplej. Zawinięte nogawki dodają lekkości i odmładzają look. Marynarka w prążki – prążki pionowe wydłużają optycznie sylwetkę, a lekko taliowany krój podkreśla kobiece kształty. To element, który dodaje elegancji, ale nie przytłacza. Uniwersalność kolorów – stonowana paleta barw sprawia, że stylizacja pasuje na wiele okazji – od wyjścia do pracy po spotkanie z przyjaciółmi. Ponadczasowy styl – klasyczne fasony i wzory nigdy nie wychodzą z mody, dlatego taki zestaw posłuży przez wiele sezonów.

Gdzie kupić jeansy wide leg i prążkowaną marynarkę w stylu Kożuchowskiej?

Choć dokładne marki ubrań użytych przez Małgorzatę Kożuchowską w tej stylizacji nie zostały podane, podobne modele można znaleźć w znanych sieciówkach i butikach modowych.

Jeansy wide leg z zawiniętymi nogawkami:

Reserved – model wide leg z wysokim stanem i możliwością zawinięcia nogawek,

Zara – jeansy wide leg w stylu vintage,

H&M – jeansy typu relaxed fit z szerokimi nogawkami.

Marynarka w prążki damska:

Mango – dwurzędowa marynarka w cienkie prążki,

Massimo Dutti – prążkowana marynarka z domieszką wełny,

Stradivarius – elegancka marynarka w pionowe prążki.

Dobierając takie elementy garderoby, warto kierować się klasycznymi fasonami i neutralnymi kolorami, które pasują do wielu stylizacji.

Granatowa marynarka w prążki za 179 zł ze Stradivariusa i jeansy wide leg z zawinięciem za 159,99 zł z Reserved, Fot. materiały promocyjne stradivarius.com, reserved.com

Jak stylizacja Kożuchowskiej wpływa na sylwetkę dojrzałej kobiety?

Małgorzata Kożuchowska udowadnia, że moda dla dojrzałych kobiet może być nie tylko wygodna, ale i niezwykle stylowa. Jej zestaw działa korzystnie na sylwetkę dzięki kilku kluczowym aspektom:

wysmuklenie – zarówno spodnie wide leg, jak i pionowe prążki na marynarce optycznie wydłużają sylwetkę i sprawiają, że figura wygląda szczuplej,

– zarówno spodnie wide leg, jak i pionowe prążki na marynarce optycznie wydłużają sylwetkę i sprawiają, że figura wygląda szczuplej, zachowanie proporcji – szerokie nogawki w połączeniu z taliowaną górą utrzymują równowagę proporcji, co jest szczególnie ważne w dojrzałym wieku,

– szerokie nogawki w połączeniu z taliowaną górą utrzymują równowagę proporcji, co jest szczególnie ważne w dojrzałym wieku, odmłodzenie – casualowy charakter jeansów w połączeniu z elegancką marynarką tworzy styl smart casual, który odejmuje lat i dodaje świeżości.

Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej to doskonały przykład na to, jak po 50. roku życia można wyglądać modnie, stylowo i czuć się świetnie we własnej skórze.

