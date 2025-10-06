Niektóre fasony jeansów potrafią optycznie dodać sylwetce kilku kilogramów, dlatego warto wiedzieć, których krojów i detali unikać. Do "trefnych" modeli należą przede wszystkim spodnie o niskiej talii oraz te z szerokimi nogawkami wykonane z grubych sztywnych materiałów. Masz, któreś z tych jeansów w szafie? Natychmiast się go pozbądź.

Ważne. Uwagę warto zwrócić także na jasne kolory i błyszczące tkaniny, które odbijają światło i tym samym wizualnie „powiększają” sylwetkę.

Jeansy ze zbyt niskim stanem dodają kilogramów

Spodnie ze zbyt niskim stanem dodają kilogramów, ponieważ zaburzają proporcje sylwetki i optycznie skracają nogi. Linia talii przesunięta w dół sprawia, że górna część ciała wydaje się dłuższa, a nogi – krótsze i masywniejsze. Taki krój często ucina sylwetkę w najszerszym miejscu bioder, przez co uwydatnia brzuch, boczki i talię, zamiast je subtelnie podkreślać.

Jeśli masz w szafie spodnie z niską talią i nie chcesz się ich pozbywać, po prostu zakładaj bluzki i swetry, które będą kończyły się np. w połowie uda. Uważaj na bluzki kończące się nad pępkiem — w ten sposób dodasz sobie kilka kilogramów więcej.

Dlaczego jeansy z długimi nogawkami wykonane ze sztywnego materiału dodają kilogramów?

Jeansy z długimi nogawkami wykonane ze sztywnego materiału mogą optycznie dodawać kilogramów, ponieważ pozbawione elastyczności nie dopasowują się do kształtu ciała i przez to zaburzają proporcje sylwetki. Sztywna tkanina tworzy wrażenie ciężkości – zamiast układać się miękko wzdłuż nóg, odstaje lub marszczy się w niektórych miejscach, co wizualnie poszerza uda i biodra.

Długie, niewłaściwie dobrane nogawki, które ciągną się po ziemi lub załamują na bucie, również „obciążają” dolną część figury i skracają optycznie nogi. W efekcie całość wygląda mniej proporcjonalnie i ciężej niż w rzeczywistości.

Możesz nosić długie jeansy wykonane z grubego jeansu jeśli jest to zamierzone i np. jest częścią stylizacji w stylu grunge.

