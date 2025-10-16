Koszula w kratę to klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody. Nosi ją każdy – od miłośników stylu casual po fanów eleganckich zestawień z charakterem. Uniwersalna, wygodna i ponadczasowa, świetnie sprawdza się o każdej porze roku, dodając stylizacji luzu lub wyrazistości – w zależności od sposobu noszenia.

Dad shirt jako okrycie wierzchnie

Ramoneska? Nie. Bomberka? Nie. Koszula w kratkę to może być strzał w dziesiątkę. Obszerną koszulę w kratę załóż na sam wierzch stylizacji i nie zapinaj jej — doskonale byłoby, gdybyś znalazła rockowy t-shirt z widocznym logo np., zespołu Nirvana (powinna się na nim znaleźć krzywa uśmiechnięta buźka i napis "Nirvana").

Koszula marki H&M kosztuje 59,99 zł.

COS - Fot. cos.com

Dad shirt "schowana" pod swetrem

Jeśli nie lubisz grungu i noszenia koszuli w kratkę na wierzchu napawa cię to złymi skojarzeniami, schowaj ją pod stylowy sweter (niech to będzie cieplutki, cozy model). Wyciągnij tylko kołnierzyk — to wysmukli szyję. Pod koszulę załóż dłuższy t-shirt, tak aby sporo wystawał — to wysmukli sylwetkę. Poza tym stylizacje warstwowe do hicior zimy 2026. Koszula Zary ma odrobinę taliowaną talię, dlatego bez problemu "schowasz" ją pod sweter lub bluzę.

Koszula marki Zara kosztuje 129,99.

Koszula - For. zara.pl

Dad shirt wiązana wokół pasa

Lubisz styl grungowy? Będziesz zadowolona. Zimą 2026 kraciaste koszule będziemy nosić non stop — przynajmniej ja.

Styl grunge wywodzi się z lat 90. i charakteryzuje się nonszalancją, luzem i buntowniczym podejściem do mody. Koszule często były oversizowe, przewiązane wokół pasa, co dawało efekt warstwowej stylizacji, podkreślało luźny, swobodny charakter i dodawało rockowego pazura codziennym outfitom.

Koszula marki COS kosztuje 450 zł.

Koszula - Fot. hm.com

Do czego nosić koszulę w kratkę?

Zimą koszulę w kratkę najlepiej łączyć z ciepłymi warstwami: swetrami, kardiganami lub grubymi golfami. Świetnie sprawdzi się pod kurtką puchową, płaszczem oversize lub skórzaną ramoneską. Do tego dopasuj jeansy, legginsy lub wełniane spodnie i botki, aby stworzyć wygodną, stylową i ciepłą zimową stylizację.

