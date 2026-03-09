Księżna Diana olśniła świat nie tylko swoją pamiętną revange dress. Robiła to także na co dzień: zawsze świetnie ubrana, perfekcyjnie dopasowywała do siebie trendy i łamała zasady dworskiej etykiety, z dumą wskakując w wygodne jeansy i bluzy oversize. Była jak "dziewczyna z sąsiedztwa", a jej modowe rozwiązania mają impakt również obecnie. Wybrałam jej 5 stylizacyjnych trików, o których warto pamiętać w 2026 roku.

1. Ukochana marynarka zawsze w pogotowiu

O wielu stylizacyjnych rozwiązaniach księżnej Diany możemy napisać "no tak, to 100% księżnej Diany". Nic dziwnego. Miała perfekcyjne wyczucie stylu i potrafiła się odnaleźć w trendach, a jednocześnie nadać im indywidualny charakter, tak dla niej charakterystyczny. Diana kochała look z marynarką. To jej wierna towarzyszka, obojętne, czy Lady Di akurat nosiła luźne materiałowe spodnie, prosty T-shirt, jeansy czy czapkę z daszkiem. Marynarka zawsze musiała być lekko oversize, zawsze rozpięta i zawsze z mocną linią ramion.

Właśnie taka marynarka stanowi doskonałą podstawę szafy kapsułowej. Może być założona dosłownie do wszystkiego, a ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Posiadanie takiej jednej sztuki to rozwiązanie zarówno na zadziorny casual, jak i elegancki look.

Księżna Diana w marynarce, Fot. Getty Images, Tim Graham, Mirrorpix i Tom Wargacki, Contributor

2. To ty nosisz trend, a nie on ciebie

To chyba jeden z najważniejszych trików, których możemy się nauczyć od księżnej Diany. Trendy są dla nas, byśmy mogły je wykorzystywać pod siebie. Jak wspomniałam wyżej, umiejętność dobierania ubrań jest właśnie tym, co definiuje nasz styl. To ta charyzma sprawia, że każdy outfit wygląda jak idealnie skrojony na nas.

Księżna Diana doskonale zdawała sobie z tego sprawę, dlatego umiejętnie i z rozmysłem korzystała z trendów. Szerokie, wypełnione poduszkami ramiona czy sukienka bombka w jej interpretacji wyglądały doskonale, chociaż mogły nie być najbardziej twarzowymi krojami dla każdej sylwetki.

Wniosek? Bardzo prosty. Stylizując ubrania zawsze pamiętaj o sobie, swoim charakterze i tym, jak chcesz, aby cały zestaw był odbierany. Nie bój się eksperymentów z mikrotrendami i dobieraj je pod siebie. I nie wykorzystuj trendy na siłę - jeśli czegoś nie czujesz, nie musisz być niewolnicą mody.

Współczesne trendy księżnej Diany, Fot. Getty Images, Princess Diana Archive, Stringer i Donaldson Collection, Contributor

3. Od szczegółu do ogółu

Księżna Diana uważnie dobierała dodatki i widać to w każdej z jej stylizacji. Sukienka bombka uzupełniona dłuższą marynarką dba o zachowanie proporcji, złota biżuteria perfekcyjnie gra z mocną czerwienią, pasek idealnie podkreśla talię w jeansach, a kołnierzyk czy wystający spod bluzy mankiet koszuli jest idealną ozdobą i elementem przyciągającym wzrok. Budowanie warstwowych stylizacji pozwala zadbać o to, aby nawet zwykły, codzienny outfit był ciekawy i inspirujący.

W stylizacjach Diany widać tę dbałość, chociaż wygląda ona niewymuszenie i czasem tak, jakby księżna akurat wyjęła z szafy przypadkowe rzeczy i je po prostu na siebie założyła. Mimo to, każdy z elementów jest dobrze przemyślany i nieprzypadkowy.

Detale stylizacji księżnej Diany, Fot. Getty Images, Hulton Archive i Princess Diana Archive, Stringer

4. Stylizacyjny trik księżnej Diany z kolorem

Wiele stylizacji księżnej Diany opiera się na monochromatycznych lookach. Jeśli są one przełamane jakimś kolorem, to konsekwentnie, jak w przypadku stylizacji w czerwieni. Beret z czarną lamówką, czarna apaszka, torebka i rękawiczki nieco uspokajają całość, a jednocześnie zachowują jej modowy charakter.

Monochromatyczne stylizacje do dziś są hitem. Chociażby zimą 2025/26 nosiłyśmy beż w wersji mono. Wiosną warto pokusić się o pastele, które dodadzą outfitowi lekkości i kobiecej subtelności.

Monochromatyczny look księżnej Diany, Fot. Getty Images, Tim Graham i Georges De Keerle, Contributor

5. Royal casual chic

Księżna Diana nie bała się nosić casualowych i sportowych ubrań. Uwielbiała wygodę i stawiała na nią zarówno podczas oficjalnych wizyt królewskich, jak i poza książęcymi obowiązkami. Oprócz marynarki w swojej szafie miała również bluzę crewneck, która bardzo często była towarzyszką jej stylizacji. Często pokazywała się także w klasycznej baseballówce. Takie nakrycia wierzchnie nosiła ze spódnicami, jeansami lub wygodnymi kolarkami. Wówczas długie białe skarpetki wystające ze sportowych butów były jej must have.

Jeśli uzupełnisz swoją szafę o taką bluzę, zapewnisz sobie pełen komfort, a jednocześnie w 2026 roku będziesz mogła stworzyć idealny vintage look jak z minionej dekady.

Księżna Diana w bluzach, Fot. Anwar Hussein, Contributor i Princess Diana Archive, Stringer

