Gdy koleżanka zobaczyła mój strój, zaniemówiła. Wysłałam jej zdjęcie, a ona odpisała: „Nie wierzę, że tak wyjdziesz na ulicę!”. A jednak – wyszłam. Połączenie bermudów z butami typu biker nie tylko wzbudziło poruszenie, ale stało się viralowym trendem zimy 2026.

Reklama

Zestawienie to zaskakuje i łamie modowe zasady, które – jak się okazuje – wcale nie są nie do złamania. Zimowa moda uliczna właśnie teraz przeżywa rewolucję, a bermudy i buty typu biker są jej symbolem. Jeśli podoba ci się ten trend możesz połączyć bermudy w stylu baggy z Pull and Bear (cena 149 zł) z bikerami Badura (cena 529,99 zł).

Spodnie - Fot. pullandbear.com

Buty - Fot. ccc.pl

Jak połączyć bermudy z butami typu biker?

Stylizacja bermudy i bikery z pozoru wydaje się niedopasowana – luźne szorty za kolano i ciężkie, masywne buty biker boots zimą? A jednak ten duet działa zaskakująco dobrze. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni balans elementów – jeśli wybieramy szersze bermudy, warto dobrać do nich dopasowaną górę, np. golf lub cienki sweter. Całość można dopełnić oversize’owym płaszczem albo kurtką puchową.

Dobrze sprawdza się także gra kontrastów – do skórzanych biker boots warto dodać delikatne rajstopy lub podkolanówki, a bermudy wybrać w neutralnym kolorze – beżu, czerni lub szarości. To podkreśli surowość butów i doda stylizacji odwagi. Nie bójmy się dodatków – wełniane czapki, skórzane rękawiczki czy duże torby świetnie komponują się z takim lookiem.

To zestawienie idealne dla tych, którzy chcą się wyróżnić. Biker boots i bermudy lub spodnie typu culotte to obecnie jeden z najczęściej komentowanych trendów na Instagramie i TikToku.

Gdzie można założyć stylizację bermudy i bikery?

Choć połączenie to może wydawać się zbyt odważne na co dzień, prawda jest inna. Stylizacja bermudy i buty typu biker świetnie sprawdzi się w wielu sytuacjach. Na spacer po mieście – to must have tej zimy. Do kawiarni, na zakupy, a nawet na mniej formalne spotkania – ten look przyciąga spojrzenia i pokazuje, że jesteś na bieżąco z trendami.

W cieplejsze dni można nosić ten zestaw bez rajstop, ale zimą warto sięgnąć po grube, wzorzyste lub kolorowe modele. Stylizacja świetnie wpisuje się w klimat miejskich przestrzeni, szczególnie tych nowoczesnych – loftowych, industrialnych, designerskich.

Reklama

Nie jest to jednak wybór na każdą okazję – raczej nie sprawdzi się w pracy wymagającej dress code’u, ale idealnie pasuje do miejsc, gdzie liczy się indywidualizm i wyczucie stylu.