Połączenie kontrastujących ze sobą kolorów to często przepis na modową wpadkę — trend dopamine dressing mamy już za sobą. Jesienią 2025 dominują stonowane, głębokie, szlachetne kolory, ale... nie w domu mody Miu Miu. Tam projektanci postanowili zaszaleć i połączyli ze sobą np. jasny fiolet z intensywną żółcią.

Reklama

Fiolet i żółty zaskakują na pokazie Miu Miu

Na pokazie mody marki Miu Miu na sezon jesień–zima 2025/2026 projektantka Miuccia Prada zaprezentowała jedno z najbardziej nieoczywistych i zarazem energetycznych połączeń kolorystycznych ostatnich miesięcy. Fiolet i żółty, kolory z pozoru zupełnie do siebie niepasujące, zostały zestawione w zaskakujący sposób, który wywołał efekt „wow” zarówno wśród ekspertów, jak i publiczności.

Pokaz Miu Miu - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Co symbolizują kolory użyte przez Miu Miu?

Fiolet, często kojarzony z tajemniczością, głębią i elegancją, pojawił się na wybiegu w odcieniach przypominających ametyst. Z kolei żółty, jako barwa energii, młodości i optymizmu, został użyty w ciepłych, słonecznych tonacjach. To zderzenie dwóch światów: zmysłowości i żywiołowości, które razem tworzą spójną, ale jednocześnie intrygującą całość.

Z czym łączyć duet żółć plus fiolet?

Miu Miu pokazało, że ten pozornie trudny duet można stylizować na wiele sposobów. Warto sięgnąć po:

klasyczne, neutralne dodatki – zwłaszcza delikatne brązy,

materiały z połyskiem – szczególnie satynę lub lakierowaną skórę,

dodatki – duże broszki, bransolety lub naszyjniki, które dodają lookowi elegancji

Takie podejście sprawia, że fiolet i żółty stają się nie tylko modowym wyborem, ale też formą ekspresji i zabawy modą.

Miu Miu wyznacza nowy kolorystyczny kierunek na jesień i zimę

Choć fiolet i żółty mogą wydawać się ryzykownym wyborem na sezon jesienno-zimowy, Miu Miu pokazuje, że warto łamać zasady i eksperymentować z barwami. Dzięki przemyślanej stylizacji, odpowiednim proporcjom i wyważonym materiałom duet tych kolorów może zdominować nie tylko wybiegi, ale też modę uliczną najbliższych miesięcy.

Jakie jeszcze połączenia kolorystyczne pojawiły się na pokazie?

Żółć plus fiolet to nie jedyne oryginalne zestawienia kolorystyczne, które pojawiło się na pokazie Miu Miu na sezon jesień-zima 2025/2026. Na wybiegu modelki miały na sobie także inne oryginalne kolorystyczne pary takie jak: rudości z zielenią, musztarda z zielenią, brąz z fioletem czy czerwień z fioletem. Który z tych duetów widzisz w swojej garderobie?

Przeczytaj także: