Koszula zimą 2026 powraca na modowe salony i to w nieoczywistej odsłonie. Choć kojarzy się głównie z formalnym lub biurowym stylem, na ulicach Paryża przybiera zupełnie nowy charakter. Francuzki udowadniają, że klasyczna koszula może być bazą do wyjątkowo stylowych zestawień nawet w środku zimy.

Tego sezonu na ulicach Paryża królują trzy konkretne sposoby noszenia koszuli. Każdy z nich to dowód na to, że paryska moda nie boi się eksperymentów i umiejętnie łączy elegancję z nonszalancją. Te trzy stylizacje są nie tylko modne, ale i praktyczne na zimowe miesiące.

Koszula do swetra z luźnym golfem

Pierwszy sposób, który podpatrzyłam na ulicach Paryża, to noszenie koszuli pod swetrem z luźnym golfem. Paryżanki wybierają jasne koszule i zakładają je pod oversize'owe swetry z szerokim, miękko opadającym golfem. Kołnierzyk koszuli wystaje lekko spod swetra, nadając całej stylizacji elegancji i lekkości.

Ten sposób noszenia koszuli sprawdza się zarówno w casualowym wydaniu z jeansami, jak i w bardziej eleganckiej wersji z wełnianymi spodniami.

Koszula na czarny golf

Drugą propozycją prosto z paryskiej ulicy jest noszenie koszuli na czarny golf. Takie odwrócenie klasycznej kolejności warstw to ukłon w stronę awangardy, ale też bardzo praktyczne podejście do zimowej mody. Cienka, biała lub błękitna koszula zarzucona na czarny, dopasowany golf tworzy efektowny kontrast i przyciąga wzrok.

To stylowe zestawienie jest dla ciebie jeśli chętnie bawisz się klasyką w nowoczesnym wydaniu. Koszula zimą 2026 noszona na golf daje poczucie swobody. To połączenie można uzupełnić klasycznymi jeansami, szerokimi spodniami lub spódnicą midi, by uzyskać pełny look inspirowany najnowszymi trendami z Paryża.

Koszula z krawatem

Trzeci sposób noszenia koszuli, który króluje w Paryżu, to połączenie jej z krawatem. Choć może się wydawać, że to propozycja zarezerwowana dla męskiej garderoby, paryżanki łamią ten stereotyp z klasą. Koszula i krawat w damskiej stylizacji zyskują nowy wymiar – są wyrazem siły, niezależności i pewności siebie.

Taki look to ukłon w stronę stylu androgynicznego, który w stolicy mody ma wielu zwolenników. Paryżanki zestawiają koszulę z klasycznym krawatem, marynarką oversize lub kardiganem i szerokimi spodniami, tworząc mocny, ale elegancki outfit. Koszula zimą 2026 w tej wersji to coś więcej niż ubranie – to manifest stylu i osobowości.

