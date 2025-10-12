Moda z czasów PRL-u wraca na salony! Styl, który jeszcze niedawno kojarzył się głównie z kronikami filmowymi i opowieściami starszych pokoleń, dziś zyskuje drugie życie. Szczególnie wśród miłośniczek stylu vintage i tych, które cenią sobie kobiece fasony z nutą nostalgii. Jednym z takich ponadczasowych elementów garderoby jest kardigan sięgający do kołowy uda – praktyczny, wygodny i niezwykle stylowy.

Kobiety w PRL-u nosiły kardigany nie tylko z konieczności, wynikającej z ograniczonego wyboru w sklepach, ale również z zamiłowania do wygodnych, kobiecych ubrań. Kardigan do kołowy uda był wszechstronny – tuszował niedoskonałości sylwetki i dodawał elegancji. Choć czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie rozpieszczały bogactwem modowych opcji, kreatywność Polek pozwalała na tworzenie stylu, który dziś znów inspiruje projektantów i kobiety w całym kraju.

Dlaczego fason do uda wyszczupla?

Kardigan sięgający do uda zyskał swoją popularność nie tylko dzięki wygodzie, ale również dzięki temu, jak działa na sylwetkę. Taki fason optycznie ją wysmukla i wydłuża. Wszystko za sprawą długiej linii pionowej, jaką tworzy materiał spływający wzdłuż ciała. To sprawia, że figura wydaje się smuklejsza i bardziej proporcjonalna. Dodatkowym atutem jest jego opływowa struktura – materiał nie przylega ciasno do ciała, co pozwala zamaskować okolice bioder, pośladków i ud.

Często kardigany w tym stylu nie mają zapięcia lub są delikatnie wiązane w talii, co jeszcze bardziej wpływa na lekkość sylwetki. Dzięki temu kobiety czują się nie tylko wygodnie, ale i pewnie w swoim wyglądzie.

Dla kogo kardigan w stylu PRL?

Ten typ kardiganu jest niezwykle uniwersalny i pasuje praktycznie każdej kobiecie – niezależnie od wieku, typu sylwetki czy wzrostu. Szczególnie dobrze sprawdza się u pań, które pragną zamaskować dolne partie ciała, ale jednocześnie zależy im na swobodzie ruchów i kobiecym wyglądzie.

Doskonałym wyborem będzie też dla kobiet pracujących w biurze. W połączeniu z eleganckimi spodniami lub sukienką tworzy profesjonalny i stylowy zestaw, który zapewnia jednocześnie komfort przez cały dzień. Kardigan do kołowy uda pokochają także miłośniczki stylu retro i boho – jego luźna forma i klimat lat minionych idealnie wpisują się w te estetyki.

Jak nosić kardigan do uda dziś?

Współczesna moda daje ogromną swobodę w stylizacji kardiganu inspirowanego PRL-em. Taki sweter doskonale komponuje się zarówno z jeansami, jak i legginsami, sukienkami czy spódnicami midi. Można go nosić z obuwiem sportowym – sneakersami lub trampkami – jak i w bardziej eleganckiej wersji, z botkami na obcasie.

Na co dzień świetnie sprawdzi się luźna wersja narzucona na t-shirt i legginsy, a w bardziej eleganckiej odsłonie warto wybrać kardigan z miękkiej dzianiny, zestawiony z delikatną bluzką i paskiem w talii. Niezależnie od wybranej stylizacji, efekt jest ten sam: kobiecy, stylowy i wygodny look.

Moda na PRL-owskie fasony to nie tylko sentyment, ale także powrót do rozwiązań, które sprawdzają się w codziennym życiu – praktycznych, wygodnych i pięknych w swojej prostocie.